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"Nasıl Ev Alamaz Hale Geldik?" Resmini Çizmişler Abidin! Ev Fiyatlarındaki Artış Grafiği Yorumları Patlattı

"Nasıl Ev Alamaz Hale Geldik?" Resmini Çizmişler Abidin! Ev Fiyatlarındaki Artış Grafiği Yorumları Patlattı

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
26.04.2024 - 17:46

Ekonomist İnan Mutlu'nun hazırladığı Avrupa'nın TÜİK'i Eurostat verilerinden hazırladığı hareketli grafikte konut fiyatlarındaki değişim adeta viral oldu.

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Siyasal İktisatçı İnan Mutlu, "Nasıl ev alamaz hale geldik?" ifadeleriyle paylaştığı konut fiyatları endeksi için 2015 yılından başlayan ve günümüze gelen bir hareketli grafik hazırladı.

Siyasal İktisatçı İnan Mutlu, "Nasıl ev alamaz hale geldik?" ifadeleriyle paylaştığı konut fiyatları endeksi için 2015 yılından başlayan ve günümüze gelen bir hareketli grafik hazırladı.
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Mutlu, grafiğin açıklamasında da, '2015 yılında Türkiye'de 1 milyon lira olan bir evin fiyatı, 2021 yılı sonunda 2,7 milyon liraya; 2023 sonunda 15 MİLYON LİRAYA dayandı' derken, '2021 'de faiz indirimleri başladıktan sonra konut fiyatları uçtu...' diye de durumu anlattı.

"Avrupa Birliği'ne üye ve aday ülkeler arasında konut fiyat artışında yanımıza yaklaşabilen yok."

Ekonomistler de grafiği yorumlarken,

Ekonomistler de grafiği yorumlarken,
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Barınma krizinde gelinen nokta gözler önüne serildi.

Barınma krizinde gelinen nokta gözler önüne serildi.
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Geçmiş dönemlerde daha şanslı olduğunun düşünenler de olurken,

Geçmiş dönemlerde daha şanslı olduğunun düşünenler de olurken,
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Karşılaştırmanın yanlış olduğunu öne sürenler de oldu.

Karşılaştırmanın yanlış olduğunu öne sürenler de oldu.
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Endeks olunca birimler eşitleniyor.

Endeks olunca birimler eşitleniyor.
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İşte hareketli grafikte konut fiyatlarındaki seyrin açıkça görüldüğü paylaşıma gelen yorumlardan bazıları.

İşte hareketli grafikte konut fiyatlarındaki seyrin açıkça görüldüğü paylaşıma gelen yorumlardan bazıları.
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Sizce bu değişim barınma krizini de getirdi mi?

Sizce bu değişim barınma krizini de getirdi mi?
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Yorumlara bekliyoruz.

Yorumlara bekliyoruz.
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