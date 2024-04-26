"Nasıl Ev Alamaz Hale Geldik?" Resmini Çizmişler Abidin! Ev Fiyatlarındaki Artış Grafiği Yorumları Patlattı
"Nasıl Ev Alamaz Hale Geldik?" Resmini Çizmişler Abidin! Ev Fiyatlarındaki Artış Grafiği Yorumları Patlattı
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Siyasal İktisatçı İnan Mutlu, "Nasıl ev alamaz hale geldik?" ifadeleriyle paylaştığı konut fiyatları endeksi için 2015 yılından başlayan ve günümüze gelen bir hareketli grafik hazırladı.
"Avrupa Birliği'ne üye ve aday ülkeler arasında konut fiyat artışında yanımıza yaklaşabilen yok."
Ekonomistler de grafiği yorumlarken,
Barınma krizinde gelinen nokta gözler önüne serildi.
Geçmiş dönemlerde daha şanslı olduğunun düşünenler de olurken,
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Karşılaştırmanın yanlış olduğunu öne sürenler de oldu.
Endeks olunca birimler eşitleniyor.
İşte hareketli grafikte konut fiyatlarındaki seyrin açıkça görüldüğü paylaşıma gelen yorumlardan bazıları.
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Sizce bu değişim barınma krizini de getirdi mi?
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