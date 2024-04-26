"Nasıl Ev Alamaz Hale Geldik?" Resmini Çizmişler Abidin! Ev Fiyatlarındaki Artış Grafiği Yorumları Patlattı

Mutlu, grafiğin açıklamasında da, '2015 yılında Türkiye'de 1 milyon lira olan bir evin fiyatı, 2021 yılı sonunda 2,7 milyon liraya; 2023 sonunda 15 MİLYON LİRAYA dayandı' derken, '2021 'de faiz indirimleri başladıktan sonra konut fiyatları uçtu...' diye de durumu anlattı.