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Serdar Ortaç'ın Bitmeyen Servetinden Azem Hocanın Kredi Kartına Haftanın Ekonomi ve Borsa Goygoyları

Serdar Ortaç'ın Bitmeyen Servetinden Azem Hocanın Kredi Kartına Haftanın Ekonomi ve Borsa Goygoyları

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
28.04.2024 - 13:01

Ekonomiyi tek kelimeyle 'iyi', iki kelimeyle de 'iyi değil' diye anlatmayı başarabiliriz. Ancak timelina'da bundan daha iyi anlatanlar da var. İşte Haftanın borsa ve ekonomi goygoyları.

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Borsayla başlayalım.

"Locals" konuşulmaya devam ediyor.

"Locals" konuşulmaya devam ediyor.
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Bakış açıları değişebiliyor.

Bakış açıları değişebiliyor.
twitter.com

Azem: YTD

Azem: YTD
twitter.com

Kimse inanmazdı.

Kimse inanmazdı.
twitter.com
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Maç henüz bitmedi.

Maç henüz bitmedi.
twitter.com

Kesin.

Kesin.
twitter.com

Ha gayret.

Kader mi çabaya, çaba mı kadere bir aşk söz konusuydu.

Kader mi çabaya, çaba mı kadere bir aşk söz konusuydu.
twitter.com

Rakamlar ciddi eski bu arada. Yenilense toplam yerine çarpım kullanırız.

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"Satlık değildir"

"Satlık değildir"
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Yen'den çok ah aldılar. Haftaya görüşmek üzere.

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