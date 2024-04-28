Serdar Ortaç'ın Bitmeyen Servetinden Azem Hocanın Kredi Kartına Haftanın Ekonomi ve Borsa Goygoyları
Serdar Ortaç'ın Bitmeyen Servetinden Azem Hocanın Kredi Kartına Haftanın Ekonomi ve Borsa Goygoyları
Ekonomiyi tek kelimeyle 'iyi', iki kelimeyle de 'iyi değil' diye anlatmayı başarabiliriz. Ancak timelina'da bundan daha iyi anlatanlar da var. İşte Haftanın borsa ve ekonomi goygoyları.
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Borsayla başlayalım.
"Locals" konuşulmaya devam ediyor.
Bakış açıları değişebiliyor.
Azem: YTD
Kimse inanmazdı.
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Maç henüz bitmedi.
Kesin.
Ha gayret.
Kader mi çabaya, çaba mı kadere bir aşk söz konusuydu.
Rakamlar ciddi eski bu arada. Yenilense toplam yerine çarpım kullanırız.
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"Satlık değildir"
Yen'den çok ah aldılar. Haftaya görüşmek üzere.
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