Togg İçin Dua Eden Diyanet Başkanı Ali Erbaş'ın Audi İstediği İddiası!
Togg İçin Dua Eden Diyanet Başkanı Ali Erbaş'ın Audi İstediği İddiası!
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın tanıtımına katılıp dualar ettiği 1,5 milyon TL’lik Togg yerine makam aracı olarak 15 milyon TL’lik Audi A8 istediği iddia ediliyor.
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Irak'ta kendisine gelen Arapça bir soruya tercüme isteyen Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Arapça bilmediği iddiası nedeniyle bir süredir eleştirilerin odağındaydı.
Ali Erbaş'la ilgili dikkat çeken bir diğer iddia ise bugün Karar Gazetesi tarafından ortaya atıldı. Habere göre Ali Erbaş, tanıtımına katılıp dualar ettiği 1.5 milyon TL’lik Togg yerine 15 milyon liralık Audi A8 istedi.
Haberde ayrıca Erbaş’ın makam aracı olarak verilen kırmızı Togg’u başkanlığın filosuna gönderdiği iddiası dile getirildi.
Karar Gazetesi, kamuda tasarruf tedbirlerinin konuşulduğu bir dönemde vatandaşın “Tasarruf böyle mi yapılacak?” diye sorduğunu belirtti.
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