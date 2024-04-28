Erden Timur'dan 'Tarikatçı' İsyanı: "Alevi Olduğumu Açıklamak Zorunda Kaldım"
Erden Timur'dan 'Tarikatçı' İsyanı: "Alevi Olduğumu Açıklamak Zorunda Kaldım"
Galatasaray Başkanvekili Erden Timur, 'Bana ‘Tarikatçı’ dendiği için alevi olduğumu söylemek zorunda kaldım. Böyle de garip bir toplum anasını satayım! Bunun belgesi mi var?' ifadelerini kullandı.
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Beyaz TV'de Beyaz Futbol adlı programda yorumculuk yapan eski futbol hakemi Ahmet Çakar, 2022 yılında Galatasaray yöneticisi Erden Timur'un tarikat toplantısında Rıfai cemaatinin kadın lideri Cemalnur Sargut'un elini öptüğü videoyu izlediğini söylemişti.
Daha sonra katıldığı bir televizyon programında söz konusu video ile ilgili eleştirilere yanıt veren Erden Timur, herhangi bir cemaat ve tarikatla bağlantısı olduğu iddialarını reddederek "Basit bir şey söyleyim; bunlar bir şey yapıştırmaya çalışıyor ama anne tarafında da baba tarafında da alevilik vardır" ifadelerini kullanmıştı.
Erden Timur, 343 Digital YouTube kanalında bugün yayınlanan bir röportajda o dönemki tartışmalar için şunları söyledi: "Bana ‘Tarikatçı’ dendiği için alevi olduğumu söylemek zorunda kaldım. Böyle de garip bir toplum anasını satayım! Bunun belgesi mi var? ‘Tarikatçı değilim!’ diye kimlik mi göstereyim?”
Erden Timur'un açıklamaları 👇
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