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Şampiyonluk Şansı Mucizelere Kalan Fatih Terim Yuhalandı: Sinirden Telefonu Fırlattı

Şampiyonluk Şansı Mucizelere Kalan Fatih Terim Yuhalandı: Sinirden Telefonu Fırlattı

Fatih Terim
Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
29.04.2024 - 09:06

Panathinaikos, Yunanistan Ligi'nde sahasında Aris'e 1-0 mağlup oldu ve şampiyonluk şansı artık mucizelere kaldı. Karşılaşmanın ardından taraftarlar Fatih Terim'e tepki gösterdi. Sinirlenen Terim, maç içinde telefonunu yere fırlattı. 

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Fatih Terim'in ekibi Panathinaikos, Yunanistan Süper Ligi Şampiyonluk Turu'nda Aris'e 1-0 yenildi ve şampiyonluk şansını büyük oranda kaybetti.

Fatih Terim'in ekibi Panathinaikos, Yunanistan Süper Ligi Şampiyonluk Turu'nda Aris'e 1-0 yenildi ve şampiyonluk şansını büyük oranda kaybetti.

Terim'in öğrencileri, Aris'i mağlup etmesi halinde puan farkını 1'e indirme şansı yakalayacaktı. Panathinaikos, Şampiyonluk Turu'nda PAOK'a konuk olacak ve Olympiakos'la evinde karşı karşıya gelecek.

YUNANİSTAN SÜPER LİGİ'NDE PUAN DURUMU

1- AEK Atina - 75 puan

2- Panathinaikos - 71 puan

3- PAOK - 71 puan (-1)

4- Olympiakos - 70 puan (-1)

5- Aris - 52 puan

6- Lamia - 35 puan

Yunanistan'dan Sport 24'ün haberine göre; Fatih Terim, maç esnasında sinirden elindeki telefonu yere fırlattı.

Yunanistan'dan Sport 24'ün haberine göre; Fatih Terim, maç esnasında sinirden elindeki telefonu yere fırlattı.

Fatih Terim maç sonrası verdiği röportajda ise 'Büyük bir avantajı kaybettik. Maçta çok erken geriye düştük. Çok üzgünüm. Ligde dev bir avantajı kaybettik' ifadelerini kullandı.

Yunan basınından SDNA'da yer alan haberde ise maç sonunda stadyumda yaklaşık bin ila iki bin kişi kaldı ve Terim'in röportaj için döndüğünü gördüklerinde yuhalamalara başladılar 👇

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