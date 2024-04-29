Şampiyonluk Şansı Mucizelere Kalan Fatih Terim Yuhalandı: Sinirden Telefonu Fırlattı
Şampiyonluk Şansı Mucizelere Kalan Fatih Terim Yuhalandı: Sinirden Telefonu Fırlattı
Panathinaikos, Yunanistan Ligi'nde sahasında Aris'e 1-0 mağlup oldu ve şampiyonluk şansı artık mucizelere kaldı. Karşılaşmanın ardından taraftarlar Fatih Terim'e tepki gösterdi. Sinirlenen Terim, maç içinde telefonunu yere fırlattı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Fatih Terim'in ekibi Panathinaikos, Yunanistan Süper Ligi Şampiyonluk Turu'nda Aris'e 1-0 yenildi ve şampiyonluk şansını büyük oranda kaybetti.
Yunanistan'dan Sport 24'ün haberine göre; Fatih Terim, maç esnasında sinirden elindeki telefonu yere fırlattı.
Yunan basınından SDNA'da yer alan haberde ise maç sonunda stadyumda yaklaşık bin ila iki bin kişi kaldı ve Terim'in röportaj için döndüğünü gördüklerinde yuhalamalara başladılar 👇
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın