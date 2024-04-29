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TikTok’ta "Karagül" Adıyla Açtığı Yayınlarla İnfial Yaratan Kadının Çocuklarını Devlet Korumaya Aldı!

TikTok’ta "Karagül" Adıyla Açtığı Yayınlarla İnfial Yaratan Kadının Çocuklarını Devlet Korumaya Aldı!

Tiktok Karagül
Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
29.04.2024 - 12:07 Son Güncelleme: 29.04.2024 - 12:45

TikTok’ta 'Karagül' adıyla açtığı yayınlarda çocuklarına şiddet uygulayan Merve C.'nin gözaltına alınması sonrası çocukları için de harekete geçildi. Üç çocuk devlet korumasına alındı.

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Bursa'da "Karagül" adıyla TikTok'ta yayın açan 177 bin takipçili Merve C. adlı kadının, yaptığı yayınlarda çocuklarına uyguladığı şiddet büyük tepki toplamıştı.

Bursa'da "Karagül" adıyla TikTok'ta yayın açan 177 bin takipçili Merve C. adlı kadının, yaptığı yayınlarda çocuklarına uyguladığı şiddet büyük tepki toplamıştı.

Canlı yayın sırasında kafasını kapıya çarparak yaralanan oğlunu kafası kanamasına rağmen kucağına alarak yayına devam eden Merve C., kendisini eleştirenlere de yayın sırasında hakaretler etmişti.

Canlı yayın sırasında kafasını kapıya çarparak yaralanan oğlunu kafası kanamasına rağmen kucağına alarak yayına devam eden Merve C., kendisini eleştirenlere de yayın sırasında hakaretler etmişti.

Hakkında soruşturma başlatılan ve gözaltına alınan Merve C.'nin çocukları için de harekete geçildi.

Hakkında soruşturma başlatılan ve gözaltına alınan Merve C.'nin çocukları için de harekete geçildi.

Canlı yayındaki anlar 👇

Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre, Bursa Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Merve C.'nin 3 çocuğunu devlet korumasına aldı.

Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre, Bursa Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Merve C.'nin 3 çocuğunu devlet korumasına aldı.

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