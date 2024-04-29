İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan 1 Mayıs Açıklaması: "Taksim Uygun Değildir"

'İstanbul'da toplam 29 cadde ve bu caddeye açılan sokaklar trafiğe kapatılacaktır. İl genelinde 42 bin 434 polis görev yapacak...

Şimdiye dek 55 ilimizde 103 ayrı etkinlik başvurusu yapıldı. Tamamına izin verildi. İstanbul genelinde de 40 ayrı yer ve güzergah ilan edilmiştir.'

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