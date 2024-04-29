İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan 1 Mayıs Açıklaması: "Taksim Uygun Değildir"
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan 1 Mayıs Açıklaması: "Taksim Uygun Değildir"
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü için yapılan Taksin çağrıları hakkında yeni açıklama yaptı. Yerlikaya, 1 Mayıs'ın Taksim'de kutlanamayacağını söyledi.
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1 Mayıs İşçi ve Emekçiler Bayramı'na 2 gün kala İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan yeni bir açıklama geldi.
Taksim'de kutlama olmayacağını belirten Yerlikaya şunları söyledi: "Bu yıl bir konfederasyon ve bazı sendikalar Taksim çağrısı yaptılar. Oysa kendilerine bu taleplerine izin verilmeyeceği İstanbul Valiliği tarafından iletildi. Taksim Meydanı toplantı ve yürüyüş için belirtilen güzergahlar arasında değildir."
Ali Yerlikaya, şöyle devam etti: "Sosyal medyadan çağrı yapan terör örgütlerinin, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamalarını eylem ve propaganda sahası haline getirmelerine asla müsade etmeyeceğiz."
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