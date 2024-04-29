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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan 1 Mayıs Açıklaması: "Taksim Uygun Değildir"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan 1 Mayıs Açıklaması: "Taksim Uygun Değildir"

taksim 1 Mayıs
Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
29.04.2024 - 11:20 Son Güncelleme: 29.04.2024 - 11:33

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü için yapılan Taksin çağrıları hakkında yeni açıklama yaptı. Yerlikaya, 1 Mayıs'ın Taksim'de kutlanamayacağını söyledi. 

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1 Mayıs İşçi ve Emekçiler Bayramı'na 2 gün kala İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan yeni bir açıklama geldi.

1 Mayıs İşçi ve Emekçiler Bayramı'na 2 gün kala İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan yeni bir açıklama geldi.

Taksim'de kutlama olmayacağını belirten Yerlikaya şunları söyledi: "Bu yıl bir konfederasyon ve bazı sendikalar Taksim çağrısı yaptılar. Oysa kendilerine bu taleplerine izin verilmeyeceği İstanbul Valiliği tarafından iletildi. Taksim Meydanı toplantı ve yürüyüş için belirtilen güzergahlar arasında değildir."

Taksim'de kutlama olmayacağını belirten Yerlikaya şunları söyledi: "Bu yıl bir konfederasyon ve bazı sendikalar Taksim çağrısı yaptılar. Oysa kendilerine bu taleplerine izin verilmeyeceği İstanbul Valiliği tarafından iletildi. Taksim Meydanı toplantı ve yürüyüş için belirtilen güzergahlar arasında değildir."

Ali Yerlikaya, şöyle devam etti: "Sosyal medyadan çağrı yapan terör örgütlerinin, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamalarını eylem ve propaganda sahası haline getirmelerine asla müsade etmeyeceğiz."

Ali Yerlikaya, şöyle devam etti: "Sosyal medyadan çağrı yapan terör örgütlerinin, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlamalarını eylem ve propaganda sahası haline getirmelerine asla müsade etmeyeceğiz."

'İstanbul'da toplam 29 cadde ve bu caddeye açılan sokaklar trafiğe kapatılacaktır. İl genelinde 42 bin 434 polis görev yapacak...

Şimdiye dek 55 ilimizde 103 ayrı etkinlik başvurusu yapıldı. Tamamına izin verildi. İstanbul genelinde de 40 ayrı yer ve güzergah ilan edilmiştir.' 

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Hadi buyrun yorumlara 👇

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