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Araştırma: Türkiye'de En Çok Hangi Yemekler Sipariş Ediliyor?

Araştırma: Türkiye'de En Çok Hangi Yemekler Sipariş Ediliyor?

Yemek Sipariş
Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Onedio Haber ve Gündem Editörü
30.04.2024 - 17:29 Son Güncelleme: 30.04.2024 - 17:47

Yıl boyunca kredi kartlarıyla en fazla sipariş edilen yemeklere dair dikkat çeken bir istatistik paylaşıldı. Kredi kartlarıyla en fazla harcama döner ve köfte restoranlarında yapılırken, kebap, pide, burger restoranları takipte. 

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Türkiye'nin önde gelen özel bankalarından birinin kartlarından toplanan verilerle dışardan yeme alışkanlıklarımıza ilişkin dikkat çeken bir araştırma yayınlandı.

Türkiye'nin önde gelen özel bankalarından birinin kartlarından toplanan verilerle dışardan yeme alışkanlıklarımıza ilişkin dikkat çeken bir araştırma yayınlandı.

Araştırmanın sonuçlarına göre, yeme-içme sektöründe en fazla kredi kartı harcaması döner restoranlarında yapıldı.

Araştırmanın sonuçlarına göre, yeme-içme sektöründe en fazla kredi kartı harcaması döner restoranlarında yapıldı.

Sıralamada ikinci köfte restoranları oldu.

Sıralamada ikinci köfte restoranları oldu.

Döner ve köftenin ardından sıralamada yer alan diğer restoranlar ise kebap, pide, burger. Araştırmada il ve bölge bazında da siparişlere ilişkin bilgiler yer aldı 👇

Döner ve köftenin ardından sıralamada yer alan diğer restoranlar ise kebap, pide, burger. Araştırmada il ve bölge bazında da siparişlere ilişkin bilgiler yer aldı 👇

Tekirdağ ve Çanakkale dışında Marmara Bölgesi'nde köfte ilk sırada yer aldı.

Yemek çeşitleri bakımından Türkiye ortalamasının üstünde olan şehirlerdeyse İstanbul, Kocaeli, Antalya burger restoranlarını seçerken, Ege ve Karadeniz illerinde pide restoranları tercih sıralamasında en üst seviyeye yerleşti.

İç ve Doğu Anadolu’da döner / kebap sofralarda yerini alırken, Güneydoğu’da lahmacun diğer şehir ve bölgelere göre daha fazla tercih edildi.

Tercihlere göre ortaya çıkan harita ise şöyle oldu 👇

Tercihlere göre ortaya çıkan harita ise şöyle oldu 👇

Kırmızı: Döner

Sarı: Köfte 

Turuncu: Kebap

Mavi: Pide

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Hadi buyrun yorumlara 👇

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