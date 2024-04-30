Araştırma: Türkiye'de En Çok Hangi Yemekler Sipariş Ediliyor?
Araştırma: Türkiye'de En Çok Hangi Yemekler Sipariş Ediliyor?
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Türkiye'nin önde gelen özel bankalarından birinin kartlarından toplanan verilerle dışardan yeme alışkanlıklarımıza ilişkin dikkat çeken bir araştırma yayınlandı.
Araştırmanın sonuçlarına göre, yeme-içme sektöründe en fazla kredi kartı harcaması döner restoranlarında yapıldı.
Sıralamada ikinci köfte restoranları oldu.
Döner ve köftenin ardından sıralamada yer alan diğer restoranlar ise kebap, pide, burger. Araştırmada il ve bölge bazında da siparişlere ilişkin bilgiler yer aldı 👇
Tercihlere göre ortaya çıkan harita ise şöyle oldu 👇
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