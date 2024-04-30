Araştırma: Türkiye'de En Çok Hangi Yemekler Sipariş Ediliyor?

Tekirdağ ve Çanakkale dışında Marmara Bölgesi'nde köfte ilk sırada yer aldı.

Yemek çeşitleri bakımından Türkiye ortalamasının üstünde olan şehirlerdeyse İstanbul, Kocaeli, Antalya burger restoranlarını seçerken, Ege ve Karadeniz illerinde pide restoranları tercih sıralamasında en üst seviyeye yerleşti.

İç ve Doğu Anadolu’da döner / kebap sofralarda yerini alırken, Güneydoğu’da lahmacun diğer şehir ve bölgelere göre daha fazla tercih edildi.