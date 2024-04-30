Türk Siyasetinin Halef-Selefleri Testi: Boynuzlar Kulakları Geçti mi?

Türk siyaseti, tarih boyunca hep büyük iç çekişmelere de sahne oldu.

Siyasi gelenekler içindeki yol ayrımları bazen büyük başarılar bazense geri gidişler getirdi. Bu testimizde halefler ve selefleri, ustalar ve çırakları soruyoruz.

Sizce siyasi tarihimizde hangisi daha büyük iz bıraktı veya iz bırakma potansiyeline sahip...

Hadi buyrun testimize geçelim 👇