Türk Siyasetinin Halef-Selefleri Testi: Boynuzlar Kulakları Geçti mi?
Türk Siyasetinin Halef-Selefleri Testi: Boynuzlar Kulakları Geçti mi?
Türk siyaseti, tarih boyunca hep büyük iç çekişmelere de sahne oldu.
Siyasi gelenekler içindeki yol ayrımları bazen büyük başarılar bazense geri gidişler getirdi. Bu testimizde halefler ve selefleri, ustalar ve çırakları soruyoruz.
Sizce siyasi tarihimizde hangisi daha büyük iz bıraktı veya iz bırakma potansiyeline sahip...
Hadi buyrun testimize geçelim 👇
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1. 1972 kurultayı CHP tarihi için dönüm noktalarından birisi. İsmet İnönü 88, Bülent Ecevit ise henüz 47 yaşındaydı. Biri CHP'nin hafızası ve mazisini, diğeri ise ikbalini ve heyecanını temsil ediyordu. Kurultaydan zaferle çıkan Ecevit, 2000'li yıllara kadar hep Türk siyasetinin bir parçası oldu.Peki sizce Ecevit, Türk siyasetinde İnönü kadar iz bırakabildi mi, tercihiniz hangisi olurdu?
2. Recep Tayyip Erdoğan, uzun yıllar boyunca ustası Millî Görüş lideri Necmettin Erbakan'la birlikte siyaset yaptı. 1997'de Refah Partisi'nin kapatılmasının ardından ise Milli Görüş'te 'Yenilikçi-Gelenekçi' tartışmaları daha da büyüdü. Erdoğan sonraki süreçte AK Parti ile siyasi tarihi geçen yeni bir partinin adımını attı. Peki sizce Türk siyasetinde kim daha fazla iz bırakmayı başardı?
3. Siyasete girene kadar serbest eczacılık yapan Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu’nun 2010'da genel başkanlığa seçilmesinden bir yıl sonra milletvekili oldu. Özel, Kılıçdaroğlu'nun başkanlığı döneminde çalışkanlığı ve etkili konuşmaları ile kamuoyunda daha fazla tanındı. 2023 yılında ise Kılıçdaroğlu'nun yerine genel başkan seçilip, girdiği ilk seçimde CHP oylarında büyük artış yarattı. Peki sizce Özgür Özel mi Kemal Kılıçdaroğlu mu?
4. Devlet Bahçeli, Milliyetçi Hareket Partisi'nin Kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş ile uzun yıllar birlikte siyaset yaptı. Türkeş'in 4 Nisan 1997'de geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybetmesiyle MHP'de Devlet Bahçeli dönemi başladı. MHP'nin başında 27 yıla yakındır bulunan Bahçeli son dönem Türk siyasetinin hep etkili figürlerinden biri oldu. Sizce siyasi tarihimizde hangi isim daha ön plana çıktı?
5. 1940'lı yıllarda dünyaya gelen Ahmet Türk, Kürt siyasi hareketinin hep önemli bir figürü oldu. Adalet Partisi ve CHP'de de bulunan Ahmet Türk, kapatılan partilerde genel başkanlık dahil hep aktif roller üstlendi. Ahmet Türk, daha geniş kitlilere ulaşmak için etnik siyasetten ötesinin gerekli olduğuna dair açıklamalar yaptı. Yine benzer bir fikirle hareket eden Selahattin Demirtaş ise HDP'yi tarihin en yüksek oy oranlarına ulaştı. Peki sizce hangi Kürt siyasi, yakın tarihimizde daha ön plana çıkmayı başardı?
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6. Mesut Yılmaz, 1983 yılında Turgut Özal tarafından kurulan Anavatan Partisi'nde (ANAP) kurucu üyeler arasında yer aldı. Yılmaz, 1. ve 2. Özal hükümetleri döneminde bakanlık da yaptı. Özal sonrası partinin genel başkanlığına da geçen Yılmaz, 90'lı yılların en öne çıkan siyasilerinden biri oldu. Peki sizce Türk siyasetinde hangisi daha önemli bir yere sahip olmayı başardı?
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