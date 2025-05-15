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Kene Kabusu Geri Döndü: Sivas’ta Keneden Ölenlerin Sayısı 2 Oldu

Kene Kabusu Geri Döndü: Sivas’ta Keneden Ölenlerin Sayısı 2 Oldu

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
15.05.2025 - 11:46

Sivas'ta vücuduna kene yapışmasının ardından Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) şüphesiyle tedavi altına alınan 35 yaşındaki iki çocuk annesi kadın hayatını kaybetti.

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Sivas'ın Zara ilçesine bağlı İlice köyünde hayvancılıkla uğraşan 35 yaşındaki iki çocuk annesi Ç.K'nin vücuduna kene yapıştı.

Sivas'ın Zara ilçesine bağlı İlice köyünde hayvancılıkla uğraşan 35 yaşındaki iki çocuk annesi Ç.K'nin vücuduna kene yapıştı.

Bir süre sonra rahatsızlanan Ç.K, yakınları tarafından Zara Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. 

Buradaki ilk müdahalenin ardından durumu ağırlaşan Ç.K, Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. 

Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) şüphesiyle tedavi altına alınan Ç.K, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Ç.K'nın cenazesi, defnedilmek üzere İlice köyüne götürülürken, kentte kene vakasından ölenlerin sayısı ise 2'ye yükseldi.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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