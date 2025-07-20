Mucize Gerçekleşmedi: 20 Yıldır Komada Olan Suudi Prens Hayatını Kaybetti

Harp Okulu öğrencisiyken bir trafik kazası geçiren Velid bin Halid, 20 yıl önce trafik kazasında ağır beyin hasarı alarak o tarihten bu yana komada yaşam mücadelesi veriyordu.

Ailesi, yıllar boyunca Prens’in iyileşeceğine dair umutlarını kaybetmeden tedavisini sürdürmüş, kamuoyunda zaman zaman hastaneden gelen görüntülerle “mucize bekleniyor” mesajı verilmişti.

Suudi Arabistan haber ajansı SPA'ya göre, 20 yıldır komada olan ve bu sebeple de 'uyuyan prens' olarak adlandırılan Prens Velid hayatını kaybetti.