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Mucize Gerçekleşmedi: 20 Yıldır Komada Olan Suudi Prens Hayatını Kaybetti

Mucize Gerçekleşmedi: 20 Yıldır Komada Olan Suudi Prens Hayatını Kaybetti

Suudi Arabistan
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
20.07.2025 - 11:55

Suudi Arabistan’da Prens Velid bin Halid bin Talal bin Abdulaziz Al Suud, 20 yıl önce geçirdiği transfer kazasında ağır yaralanmış ve komaya girmişti.

20 yıldır komada olan Prens Velid bin Halid bin Talal bin Abdulaziz Al Suud’un hayatını kaybettiği açıklandı.

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Suudi Arabistan’da “Uyuyan Prens” olarak bilinen Prens Velid bin Halid bin Talal bin Abdulaziz Al Suud'dan kötü haber geldi.

Suudi Arabistan’da “Uyuyan Prens” olarak bilinen Prens Velid bin Halid bin Talal bin Abdulaziz Al Suud'dan kötü haber geldi.

Harp Okulu öğrencisiyken bir trafik kazası geçiren Velid bin Halid, 20 yıl önce trafik kazasında ağır beyin hasarı alarak o tarihten bu yana komada yaşam mücadelesi veriyordu.

Ailesi, yıllar boyunca Prens’in iyileşeceğine dair umutlarını kaybetmeden tedavisini sürdürmüş, kamuoyunda zaman zaman hastaneden gelen görüntülerle “mucize bekleniyor” mesajı verilmişti.

Suudi Arabistan haber ajansı SPA'ya göre, 20 yıldır komada olan ve bu sebeple de 'uyuyan prens' olarak adlandırılan Prens Velid hayatını kaybetti.

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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