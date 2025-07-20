Mucize Gerçekleşmedi: 20 Yıldır Komada Olan Suudi Prens Hayatını Kaybetti
Suudi Arabistan’da Prens Velid bin Halid bin Talal bin Abdulaziz Al Suud, 20 yıl önce geçirdiği transfer kazasında ağır yaralanmış ve komaya girmişti.
20 yıldır komada olan Prens Velid bin Halid bin Talal bin Abdulaziz Al Suud’un hayatını kaybettiği açıklandı.
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Suudi Arabistan’da “Uyuyan Prens” olarak bilinen Prens Velid bin Halid bin Talal bin Abdulaziz Al Suud'dan kötü haber geldi.
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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