Yeni Evlendi, Takılarla Ortadan Kayboldu: Cumhur Acar'dan Sevindiren Haber
Denizli’de ilginç bir olay yaşandı. Akkonakspor Teknik Sorumlusu Cumhur Acar, düğününden 2 gün sonra düğünde takılan takılarla kayıplara karışmıştı. Ailesi, yaklaşık 2 milyon liralık kumar borcu olduğu iddia edilen Cumhur Acar’ın hayatından şüphe ediyordu.
Genç antrenör Cumhur Acar’ın evine döndüğünü eşi Şule Aydemir paylaştı.
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Denizli’de yaşanan bir olay sosyal medyada gündem oldu.
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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