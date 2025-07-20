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Yeni Evlendi, Takılarla Ortadan Kayboldu: Cumhur Acar'dan Sevindiren Haber

Yeni Evlendi, Takılarla Ortadan Kayboldu: Cumhur Acar'dan Sevindiren Haber

Denizli
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
20.07.2025 - 09:45

Denizli’de ilginç bir olay yaşandı. Akkonakspor Teknik Sorumlusu Cumhur Acar, düğününden 2 gün sonra düğünde takılan takılarla kayıplara karışmıştı. Ailesi, yaklaşık 2 milyon liralık kumar borcu olduğu iddia edilen Cumhur Acar’ın hayatından şüphe ediyordu.

Genç antrenör Cumhur Acar’ın evine döndüğünü eşi Şule Aydemir paylaştı.

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Denizli’de yaşanan bir olay sosyal medyada gündem oldu.

Denizli’de yaşanan bir olay sosyal medyada gündem oldu.

İddiaya göre sanal kumar nedeniyle 2 milyon lira borcu olan Akkonakspor Teknik Sorumlusu Cumhur Acar, düğününden hemen sonra düğün takılarını alarak ortadan kayboldu.

Cumhur Acar’ın başına kötü bir geldiğini düşünen eşi ve ailesi medyaya açıklamada bulunmuş ve geri dönmesi konusunda çağrı yapmıştı.

Ailesi ile kısa süreli irtibatsızlık yaşayan genç çalıştırıcının evine döndüğünü paylaşan eşi Şule Aydemir; “Eşim sağ salim bulundu. Yardımcı olmaya çalışan, iyi dileklerde bulunan herkese teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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