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Sıcak Hava Dalgası Türkiye'yi Kavuracak: Bu Saatlerde Dışarı Çıkmayın!

Sıcak Hava Dalgası Türkiye'yi Kavuracak: Bu Saatlerde Dışarı Çıkmayın!

hava durumu
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
20.07.2025 - 09:24

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un günler öncesinden uyarı yayınladığı yüksek sıcaklıklar bugün etkili olmak başlayacak. Hava sıcaklıkları Temmuz ayında mevsim normallerinin üstünde seyrederken, Diyarbakır’da termometrelerin 45, Şanlıurfa ve Aydın’da ise 44 derece göstermesi bekleniyor.

Uzmanlar, özellikle öğle saatlerinde dışarı çıkılmaması ve bol su tüketimine dikkat çekiyor.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre hava sıcakları bugün itibariyle artmaya başlayacak.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre hava sıcakları bugün itibariyle artmaya başlayacak.

Afrika kaynaklı sıcak hava dalgasıyla birlikte Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu, Ege, Akdeniz ve Marmara Bölgesi’nde hava sıcaklıkları vatandaşlara zor anlar yaşatacak.

Geçtiğimiz Haziran ayı son 55 yılın en sıcak ayı olurken, bu hafta yurt genelinde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 6 ila 12 derece üzerine çıkması bekleniyor.

İşte tüm illerdeki 5 günlük hava tahmini 👇

İşte tüm illerdeki 5 günlük hava tahmini 👇

20 Temmuz Pazar

21 Temmuz Pazartesi 👇

21 Temmuz Pazartesi 👇

22 Temmuz Salı 👇

22 Temmuz Salı 👇

23 Temmuz Çarşamba 👇

23 Temmuz Çarşamba 👇
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24 Temmuz Perşembe 👇

24 Temmuz Perşembe 👇

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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