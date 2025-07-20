Sıcak Hava Dalgası Türkiye'yi Kavuracak: Bu Saatlerde Dışarı Çıkmayın!
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un günler öncesinden uyarı yayınladığı yüksek sıcaklıklar bugün etkili olmak başlayacak. Hava sıcaklıkları Temmuz ayında mevsim normallerinin üstünde seyrederken, Diyarbakır’da termometrelerin 45, Şanlıurfa ve Aydın’da ise 44 derece göstermesi bekleniyor.
Uzmanlar, özellikle öğle saatlerinde dışarı çıkılmaması ve bol su tüketimine dikkat çekiyor.
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre hava sıcakları bugün itibariyle artmaya başlayacak.
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İşte tüm illerdeki 5 günlük hava tahmini 👇
21 Temmuz Pazartesi 👇
22 Temmuz Salı 👇
23 Temmuz Çarşamba 👇
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24 Temmuz Perşembe 👇
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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