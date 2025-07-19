Zaman Daralıyor: 15 Lira Verip Ehliyetini Yenilemeyenler Binlerce Lira Ödeyecek

2016 yılı öncesinde alınan eski tip ehliyetlerin değiştirilmesi için tanınan süre dolmak üzere. Ehliyetini henüz yenilemeyen sürücüler için geri sayım başladı. Belirlenen tarihe kadar başvurusunu tamamlamayanlar sadece idari para cezasıyla karşılaşmakla kalmayacak, aynı zamanda yeni ehliyet çıkartmak için çok daha yüksek bir ücret ödemek zorunda kalacak. Bu nedenle sürücülere, son tarihi beklemeden işlemlerini tamamlamaları konusunda uyarı yapılıyor.