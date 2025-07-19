Zaman Daralıyor: 15 Lira Verip Ehliyetini Yenilemeyenler Binlerce Lira Ödeyecek
2016 yılı öncesinde alınan eski tip ehliyetlerin değiştirilmesi için tanınan süre dolmak üzere. Ehliyetini henüz yenilemeyen sürücüler için geri sayım başladı. Belirlenen tarihe kadar başvurusunu tamamlamayanlar sadece idari para cezasıyla karşılaşmakla kalmayacak, aynı zamanda yeni ehliyet çıkartmak için çok daha yüksek bir ücret ödemek zorunda kalacak. Bu nedenle sürücülere, son tarihi beklemeden işlemlerini tamamlamaları konusunda uyarı yapılıyor.
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31 Temmuz'a kadar ehliyetini yenilemek isteyenler çok düşük bir bedelle ehliyetlerini yenileyebilecekler.
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Süreyi geçiren ehliyet sürücüleri ise çok daha yüksek bir bedel ödemek zorunda kalacak.
4 milyondan fazla kişi ceza tehlikesi ile karşı karşıya... Zaman daralırken uzmanlar yenileme uyarılarını sürdürüyor.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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