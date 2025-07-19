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Zaman Daralıyor: 15 Lira Verip Ehliyetini Yenilemeyenler Binlerce Lira Ödeyecek

Zaman Daralıyor: 15 Lira Verip Ehliyetini Yenilemeyenler Binlerce Lira Ödeyecek

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
19.07.2025 - 19:00

2016 yılı öncesinde alınan eski tip ehliyetlerin değiştirilmesi için tanınan süre dolmak üzere. Ehliyetini henüz yenilemeyen sürücüler için geri sayım başladı. Belirlenen tarihe kadar başvurusunu tamamlamayanlar sadece idari para cezasıyla karşılaşmakla kalmayacak, aynı zamanda yeni ehliyet çıkartmak için çok daha yüksek bir ücret ödemek zorunda kalacak. Bu nedenle sürücülere, son tarihi beklemeden işlemlerini tamamlamaları konusunda uyarı yapılıyor.

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31 Temmuz'a kadar ehliyetini yenilemek isteyenler çok düşük bir bedelle ehliyetlerini yenileyebilecekler.

31 Temmuz'a kadar ehliyetini yenilemek isteyenler çok düşük bir bedelle ehliyetlerini yenileyebilecekler.

Yeni nesil çipli sürücü belgelerine geçiş sürecinde sona yaklaşılıyor. 2016’dan önce düzenlenen eski tip ehliyetlerin yenilenmesi için tanınan süre, 31 Temmuz 2025’te sona erecek. Bu tarihe kadar başvuru yapan sürücüler, yalnızca 15 TL ödeme yaparak yeni tip ehliyetlerini alabilecek. Bu tutarın 13 TL’si değerli kâğıt bedeli, 2 TL’si ise vakıf hizmet bedeli olarak tahsil ediliyor.

Süreyi geçiren ehliyet sürücüleri ise çok daha yüksek bir bedel ödemek zorunda kalacak.

Süreyi geçiren ehliyet sürücüleri ise çok daha yüksek bir bedel ödemek zorunda kalacak.

Sürenin dolmasının ardından ehliyet yenilemek isteyen sürücüleri zorlu bir süreç bekliyor. Özellikle B sınıfı sürücü belgesine sahip olanlar, işlemlerini geciktirdiklerinde 7.438 TL’ye kadar çıkan ek maliyetlerle karşılaşabiliyor. Bu nedenle uzmanlar, son tarihe kalmadan başvuru yapılmasını öneriyor; hem maddi kaybın hem de zaman kaybının önüne geçmek için erken harekete geçilmesi gerektiğini vurguluyor.

4 milyondan fazla kişi ceza tehlikesi ile karşı karşıya... Zaman daralırken uzmanlar yenileme uyarılarını sürdürüyor.

4 milyondan fazla kişi ceza tehlikesi ile karşı karşıya... Zaman daralırken uzmanlar yenileme uyarılarını sürdürüyor.

İçişleri Bakanlığı'nın paylaştığı güncel verilere göre, yaklaşık 31 milyon sürücü yeni tip çipli ehliyetine kavuştu. Ancak hâlâ 4 milyondan fazla kişi eski tip ehliyetle trafiğe çıkıyor. Uzmanlar, başvuru sürecinde yaşanan randevu yoğunluğuna dikkat çekerek, sürücülerin işlemlerini son günlere bırakmamaları gerektiğini vurguluyor. Yoğunluk nedeniyle yaşanabilecek aksaklıkların önüne geçmek için erken başvuru yapılması öneriliyor.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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