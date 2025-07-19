CHP’nin Eski Genel Başkanı Altan Öymen Hayatını Kaybetti
Eski CHP Genel Başkanı Altan Öymen, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Altan Öymen, 6 hafta önce akciğer kanseri tanısıyla operasyon geçirdi. Taburcu edilen Öymen’e yaklaşık 2 hafta önce akciğer enfeksiyonuna yakalandı. Öymen, dün (18 Temmuz 2025) entübe edilmişti.
Öymen’den acı haber 19 Temmuz Cumartesi günü geldi. CHP’nin eski Genel Başkanı Altan Öymen, 93 yaşında yaşamını yitirdi.
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CHP'nin eski Genel Başkanı Altan Öymen, 93 yaşında hayatını kaybetti.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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