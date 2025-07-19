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CHP’nin Eski Genel Başkanı Altan Öymen Hayatını Kaybetti

CHP’nin Eski Genel Başkanı Altan Öymen Hayatını Kaybetti

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
19.07.2025 - 15:05

Eski CHP Genel Başkanı Altan Öymen, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Altan Öymen, 6 hafta önce akciğer kanseri tanısıyla operasyon geçirdi. Taburcu edilen Öymen’e yaklaşık 2 hafta önce akciğer enfeksiyonuna yakalandı. Öymen, dün (18 Temmuz 2025) entübe edilmişti. 

Öymen’den acı haber 19 Temmuz Cumartesi günü geldi. CHP’nin eski Genel Başkanı Altan Öymen, 93 yaşında yaşamını yitirdi.

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CHP'nin eski Genel Başkanı Altan Öymen, 93 yaşında hayatını kaybetti.

CHP'nin eski Genel Başkanı Altan Öymen, 93 yaşında hayatını kaybetti.

Altan Öymen, sağlık sorunları nedeniyle bir süre önce İstanbul Florence Nightingale Hastanesi'ne kaldırılmıştı. Yoğun bakım servisinde tedavisi süren Öymen'in entübe edildiği öğrenilmişti.

Hastaneden yapılan açıklamada Altan Öymen'in hayatını kaybettiği belirtildi. Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

'Sayın Mehmet Altan ÖYMEN, 6 hafta önce akciğer kanseri tanısıyla hastanemizde başarılı bir akciğer operasyonu geçirmiştir ve 1 hafta sonra sağlıkla taburcu olmuştur. Ancak yaklaşık 15 gün önce viral pnömoni (akciğer enfeksiyonu) nedeniyle hastamız Sayın Mehmet Altan Öymen hastanemize tekrar yatırılmıştır.

Akciğer enfeksiyonunun hızla ilerlemesi sonucu gelişen solunum yetersizliği nedeniyle 3 gündür yoğun bakım ünitemizde takip edilen hastamız Sayın Mehmet Altan Öymen, bugün çoklu organ yetmezliği nedeniyle saat 14:38’de hayatını kaybetmiştir.

Başta ailesi olmak üzere tüm sevenlerinin başı sağ olsun.'

Öte yandan Altan Öymen, 23 Mayıs 1999 - 1 Ekim 2000 tarihleri arasında CHP'nin genel başkanlığını yaptı.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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