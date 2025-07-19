CHP’nin Eski Genel Başkanı Altan Öymen Hayatını Kaybetti

Altan Öymen, sağlık sorunları nedeniyle bir süre önce İstanbul Florence Nightingale Hastanesi'ne kaldırılmıştı. Yoğun bakım servisinde tedavisi süren Öymen'in entübe edildiği öğrenilmişti.

Hastaneden yapılan açıklamada Altan Öymen'in hayatını kaybettiği belirtildi. Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

'Sayın Mehmet Altan ÖYMEN, 6 hafta önce akciğer kanseri tanısıyla hastanemizde başarılı bir akciğer operasyonu geçirmiştir ve 1 hafta sonra sağlıkla taburcu olmuştur. Ancak yaklaşık 15 gün önce viral pnömoni (akciğer enfeksiyonu) nedeniyle hastamız Sayın Mehmet Altan Öymen hastanemize tekrar yatırılmıştır.

Akciğer enfeksiyonunun hızla ilerlemesi sonucu gelişen solunum yetersizliği nedeniyle 3 gündür yoğun bakım ünitemizde takip edilen hastamız Sayın Mehmet Altan Öymen, bugün çoklu organ yetmezliği nedeniyle saat 14:38’de hayatını kaybetmiştir.

Başta ailesi olmak üzere tüm sevenlerinin başı sağ olsun.'

Öte yandan Altan Öymen, 23 Mayıs 1999 - 1 Ekim 2000 tarihleri arasında CHP'nin genel başkanlığını yaptı.