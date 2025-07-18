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CHP'nin Eski Genel Başkanlarından Altan Öymen Yoğun Bakıma Alındı

CHP'nin Eski Genel Başkanlarından Altan Öymen Yoğun Bakıma Alındı

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
18.07.2025 - 13:39 Son Güncelleme: 18.07.2025 - 13:46

Cumhuriyet Halk Partisi’nin eski genel başkanlarından 93 yaşındaki Altan Öymen yaşadığı rahatsızlık nedeniyle yoğun bakıma alındı.

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CHP’nin eski genel başkanı, gazeteci ve yazar Altan Öymen yoğun bakıma kaldırıldı.

CHP’nin eski genel başkanı, gazeteci ve yazar Altan Öymen yoğun bakıma kaldırıldı.

Altan Öymen’in kaptığı virüs enfeksiyonu nedeniyle rahatsızlandığı ve İstanbul Şişli’de bulunan Florence Nightingale Hastanesi’nde yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındığı öğrenildi.

Kısa süre önce de akciğer ameliyatı olan Altan Öymen uzun yıllar gazetecilik yaptıktan sonra siyasete atılmış ve 1999-2000 yılları arasında Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanlığı görevinde bulunmuştu.

Altan Öymen’in kızı Aslı Öymen, ANKA’ya yaptığı açıklamada 'Ameliyat sonrası eve çıkmıştı. İyi idi. Virüs kaptığı düşünülüyor. Biz de, doktorları da umutlu. Yoğun bakımda tedavisi devam ediyor' dedi

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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