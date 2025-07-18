Altan Öymen Kimdir? CHP'nin Eski Genel Başkanlarından Altan Öymen'in Sağlık Durumu Nasıl, Hastalığı Ne?

Ünlü gazeteci ve Cumhuriyet Halk Partisi’nin eski genel başkanlarından Altan Öymen, yaklaşık bir buçuk ay önce akciğer operasyonu geçirdi ve bu operasyonun ardından virüs kaynaklı bir enfeksiyon kaptı. Öymen, İstanbul Şişli'deki Florence Nightingale Hastanesi'nde yoğun bakım ünitesinde tedavi görüyor.

Altan Öymen'in kızı Aslı Öymen, ANKA Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada, babasının ameliyat sonrası evine çıktığını ve durumunun iyi olduğunu belirtti. Ancak, virüs enfeksiyonu kapmış olduğu düşünülüyor. Aslı Öymen, 'Biz de, doktorları da umutlu. Yoğun bakımda tedavisi devam ediyor' dedi