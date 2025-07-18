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Altan Öymen Kimdir? CHP'nin Eski Genel Başkanlarından Altan Öymen'in Sağlık Durumu Nasıl, Hastalığı Ne?

Altan Öymen Kimdir? CHP'nin Eski Genel Başkanlarından Altan Öymen'in Sağlık Durumu Nasıl, Hastalığı Ne?

Kimdir
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
18.07.2025 - 14:17

CHP'nin eski genel başkanlarından Altan Öymen, gerek gazeteci kimliği ile gerek siyaset dünyasındaki yeriyle çalışmaları yakından takip edilen isimler arasında yer alıyor. Sıcak gündemde Öymen'in adını görenler tanınan siyasetçinin hayatını ve kariyerini merak ediyor. Ancak Altan Öymen, bu kez sağlık durumuyla ülke gündeminde yer alıyor. Yoğun bakıma kaldırılan Öymen'in sağlık durumu nasıl? 

Peki Altan Öymen kimdir? Altan Öymen kaç yaşında? Altan Öymen hangi görevleri yaptı?

İşte, detaylar...

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Altan Öymen Kimdir?

Altan Öymen Kimdir?

Altan Öymen, 20 Haziran 1932 tarihinde Trabzon'da dünyaya geldi. İlköğretimini ve ortaöğrenimini Ankara'da tamamlayan Altan Öymen, 1955 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden mezun oldu. 

Altan Öymen Kaç Yaşında?

1932 yılında dünyaya gelen Altan Öymen, 2025 yılı itibarıyla 93 yaşındadır. 

Altan Öymen Aslen Nereli?

Altan Öymen, Çerkes asıllı bir ailenin 3 çocuğundan biridir. Öymen ailesinin dedelerinden Mehmet Raşit Bey, Çeçenistan'dan Trabzon'a göç etmiştir.

Altan Öymen'in Gazetecilik Kariyeri

Altan Öymen'in Gazetecilik Kariyeri

Altan Öymen, gazetecilik kariyerine henüz 18 yaşındayken 1950 yılında Ulus Gazetesi'nde parlamento muhabiri olarak adım attı. İki yıl sonra Tercüman’ın Ankara Temsilcisi olarak görevine devam eden Öymen, 1957 yılında Yeni Gün Gazetesi Genel Yayın Müdürü oldu. 

Ulus ve Akis adlı gazetelerde 1958 ila 1960 yılları arasında görev yapan Altan Öymen, 1960 ila 1961 yılları arasında ise Öncü Gazetesi Genel Yayın Müdürlüğü görevini üstlendi. 

Kariyer hayatı boyunca Akşam, Cumhuriyet, Günaydın'da yazılar kaleme aldı. Öymen, Milliyet Gazetesi'nde uzun süre muhabir, röportajcı, yönetici, yazar ve başyazar olarak görev yaptı.

  • 1962- 1966 - Almanya’da Bonn Büyükelçiliği Basın Ataşesi 

  • 1966- 1967 Milliyet dizi yazarı

  • 1967- 1968 Ulus Genel Yayın Müdürü

  • 1968- 1972 Akşam yazarı, WDR ve DPA muhabiri

  • 1980- 1982 yıllarında Cumhuriyet Gazetesi'nde yazar 

  • 1982 Milliyet Yayın Kurulu Üyesi ve yazar 

  • 1985- 1095 arasında Milliyet Genel Yayın Koordinatörü, Başyazar ve İdare Meclisi Üyeliği olarak görev aldı. 

  • Siyasi kariyerini sonlandırdıktan sonra ise Radikal gazetesinde köşe yazarlığı yaptı.

Altan Öymen'in Siyaset Kariyeri

Altan Öymen'in Siyaset Kariyeri

Altan Öymen, 1961 yılında kurucu meclis üyeliği ile siyaset dünyasına adım attı. 1977 Türkiye Genel Seçimlerinde CHP Ankara Milletvekili olarak meclise girdi. Aynı dönemde Bülent Ecevit tarafından kurulan 40. Türkiye Hükumeti'nde Turizm ve Tanıtma Bakanı olarak görev aldı. 

1978 ila 1979 yıllarında Cumhuriyet Halk Partisi TBMM Grup Başkan Vekilliği ve Avrupa Konseyi Türk Delegasyonu Üyeliği görevlerini üstlendi. 

1980 yılına kadar ise Cumhuriyet Halk Partisi Genel Sekreter Yardımcısı görevinde bulundu. 1995 Türkiye Genel Seçimlerinde CHP İstanbul Milletvekilili seçildi. 

23 Mayıs 1999'da ise 27. Olağanüstü kurultayda CHP Genel Başkan olarak seçildi. 15 ay süreyle yürüttüğü görevini 30 Eylül 2000 tarihinde Deniz Baykal'a devretti.

Altan Öymen'in Özel Hayatı: Altan Öymen Evli mi?

Altan Öymen'in Özel Hayatı: Altan Öymen Evli mi?

Altan Öymen'in eşi Türkiye'nin ilk kadın Hazine Genel Müdürü Aysel Öymen'dir. Çift dünyaevine 1956 yılında girmiş ve iki çocukları olmuştur.

Ancak Aysel Gönül Öymen, 2024 yılında hayatını kaybetmiştir.

Altan Öymen'in Kitapları

Altan Öymen'in Kitapları

  • 1999 - Mobilya Dosyası (Altan Öymen, Uğur Mumcu) 

  • 2002 - Bir Dönem Bir Çocuk

  • 2004 - Değişim Yılları

  • 2008 - Öfkeli Yıllar

  • 2013 - ... Ve İhtilal

  • 2015 - Altan Öymen'den Anılı Kitaplar Seti (dört cilt)

  • 2018 - 01 Adana - 80'lı Yıllarda ADANA

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Yoğun Bakıma Alınan Altan Öymen'in Sağlık Durumu Nasıl? Hastalığı Ne?

Yoğun Bakıma Alınan Altan Öymen'in Sağlık Durumu Nasıl? Hastalığı Ne?

Ünlü gazeteci ve Cumhuriyet Halk Partisi’nin eski genel başkanlarından Altan Öymen, yaklaşık bir buçuk ay önce akciğer operasyonu geçirdi ve bu operasyonun ardından virüs kaynaklı bir enfeksiyon kaptı. Öymen, İstanbul Şişli'deki Florence Nightingale Hastanesi'nde yoğun bakım ünitesinde tedavi görüyor.

Altan Öymen'in kızı Aslı Öymen, ANKA Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada, babasının ameliyat sonrası evine çıktığını ve durumunun iyi olduğunu belirtti. Ancak, virüs enfeksiyonu kapmış olduğu düşünülüyor. Aslı Öymen, 'Biz de, doktorları da umutlu. Yoğun bakımda tedavisi devam ediyor' dedi

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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