Tutuklu Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık'ın Ablası Canlı Yayında Fenalaştı

Abla Yeşim Koçhan, Sözcü TV canlı yayınında şu ifadeleri kullandı:

'Merhamete, vicdana davet ediyorum. Duyun sesimizi. Allah’ım bizi her zaman yardım etmiştir, sahibimiz o, başka sığınacağımız kimsemiz yok. Biz biriz, bütünüz. Rica ediyorum Adalet Bakan’ım, Cumhurbaşkanım yalvarıyorum size. Kardeşim iyi. İyi değil. Zor durumda kalmasın diye biz onu telefonla bile aramadık. Bir şey yapmadık, bir şey istemedik. Kardeşim sen zora girme bizim için bir şey yapma dedik. Adalet istiyoruz.'