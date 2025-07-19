Tutuklu Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık'ın Ablası Canlı Yayında Fenalaştı

23 Mart'tan bu yana cezaevinde tutuklu bulunan Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık'ın sağlık durumu kötüye gidiyor. Daha önce iki kez kanseri yenen Çalık, geçen günlerde lenfoma şüphesiyle ameliyat olmuştu. Cezaevinde 21 kilo veren ve ameliyattan sonra yeniden koğuşa gönderilen Çalık hakkında Adli Tıp Kurumu, sağlık durumunun yeniden değerlendirilmesini istedi. Bu kapsamda Murat Çalık, 18 Temmuz akşamı yeniden hastaneye sevk edildi. Hastanenin penceresinden gece boyunca kendisini bekleyen annesine el sallayan Çalık'ın o görüntüsüne de sosyal medyada yorum yağdı.
Sözcü TV'ye kardeşinin sağlık durumuyla ilgili açıklamalarda bulunan abla Yeşim Koçhan isyan etti. Koçhan, 'Yalvarıyorum size, adalet istiyoruz' ifadelerini kullanırken canlı yayında fenalaştı.
O anlar canlı yayına böyle yansıdı👇🏻
"Yalvarıyorum size, adalet istiyoruz."
Murat Çalık, 1999 ve 2006 yıllarında kanser tedavisi gördü.
Murat Çalık'in cezaevinde bulunmasına tepki gösterenlerden biri de AKP'li Şamil Tayyar oldu👇🏻
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