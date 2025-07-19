onedio
article/comments
article/share
Haberler
Video
Tutuklu Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık'ın Ablası Canlı Yayında Fenalaştı

Tutuklu Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık'ın Ablası Canlı Yayında Fenalaştı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
19.07.2025 - 15:04

İçerik Devam Ediyor

23 Mart'tan bu yana cezaevinde tutuklu bulunan Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık'ın sağlık durumu kötüye gidiyor. Daha önce iki kez kanseri yenen Çalık, geçen günlerde lenfoma şüphesiyle ameliyat olmuştu. Cezaevinde 21 kilo veren ve ameliyattan sonra yeniden koğuşa gönderilen Çalık hakkında Adli Tıp Kurumu, sağlık durumunun yeniden değerlendirilmesini istedi. Bu kapsamda Murat Çalık, 18 Temmuz akşamı yeniden hastaneye sevk edildi. Hastanenin penceresinden gece boyunca kendisini bekleyen annesine el sallayan Çalık'ın o görüntüsüne de sosyal medyada yorum yağdı. 

Sözcü TV'ye kardeşinin sağlık durumuyla ilgili açıklamalarda bulunan abla Yeşim Koçhan isyan etti. Koçhan, 'Yalvarıyorum size, adalet istiyoruz' ifadelerini kullanırken canlı yayında fenalaştı.

Murat Çalık ve annesinin görüntülerine buradan ulaşabilirsiniz:

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

O anlar canlı yayına böyle yansıdı👇🏻

"Yalvarıyorum size, adalet istiyoruz."

"Yalvarıyorum size, adalet istiyoruz."

Abla Yeşim Koçhan, Sözcü TV canlı yayınında şu ifadeleri kullandı:

'Merhamete, vicdana davet ediyorum. Duyun sesimizi. Allah’ım bizi her zaman yardım etmiştir, sahibimiz o, başka sığınacağımız kimsemiz yok. Biz biriz, bütünüz. Rica ediyorum Adalet Bakan’ım, Cumhurbaşkanım yalvarıyorum size. Kardeşim iyi. İyi değil. Zor durumda kalmasın diye biz onu telefonla bile aramadık. Bir şey yapmadık, bir şey istemedik. Kardeşim sen zora girme bizim için bir şey yapma dedik. Adalet istiyoruz.'

Murat Çalık, 1999 ve 2006 yıllarında kanser tedavisi gördü.

Murat Çalık, 1999 ve 2006 yıllarında kanser tedavisi gördü.

Cezaevinde 21 kilo olan Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık'ın değerlerinin sınırda olduğu belirtiliyor. Çalık'ın avukatı Melih Koçhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada 'Müvekkilimiz Sayın Mehmet Murat Çalık’ın sağlık durumuna ilişkin Adli Tıp Kurumu kararı, tüm sağlık kontrolleri ve tetkiklerin tekrardan yapılması yönünde sonuçlanmıştır'  ifadelerini kullanmıştı.

Murat Çalık'in cezaevinde bulunmasına tepki gösterenlerden biri de AKP'li Şamil Tayyar oldu👇🏻

Murat Çalık'in cezaevinde bulunmasına tepki gösterenlerden biri de AKP'li Şamil Tayyar oldu👇🏻
twitter.com

Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık, tutuksuz yargılansa ne olur?

Dava düşer mi?

Deliller karartılır mı?

Yurtdışına mı kaçar?

Sahi ne olur?

Bazı yorumlara bakıyorum:

‘Cezaevine girmeden turp gibilerdi şimdi hastalandılar.’

‘Geçmişte bize zulmederken kimsenin sesi çıkmadı.’

‘Acırsan acınacak hale gelirsin.’

Hukuk, intikam duygusuyla değil adaletle tesis edilir.

Yarış, kötülükte değil iyilikte olur.

En önemlisi, bunun bir de ahireti var.

Yapmayın.

👇🏻

👇🏻
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

👇🏻

👇🏻
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
10
6
2
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın