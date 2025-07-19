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Kaleci Arayışlarını Sürdüren Galatasaray, Ederson Konusunda Büyük Aşama Kaydetti

Kaleci Arayışlarını Sürdüren Galatasaray, Ederson Konusunda Büyük Aşama Kaydetti

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
19.07.2025 - 23:52

Fernando Muslera'nın ayrılışı ile kaleci arayışlarını hızlandıran Galatasaray, bir süredir farklı farklı isimlerle masaya oturmaya çalışıyor. Son dönemde Alisson ve Ederson isimleri ön plana çıkarken, Ederson'un bir adım daha yakın olduğu ortaya çıkmıştı. 

Yağız Sabuncuoğlu Brezilyalı kaleciyle ilgili son gelişmeyi duyurdu.

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Galatasaray, Fernando Muslera'nın boşluğunu dünya yıldızı bir kaleci ile doldurmak istiyor.

Galatasaray, Fernando Muslera'nın boşluğunu dünya yıldızı bir kaleci ile doldurmak istiyor.

Ederson transfer harekatında ön plana çıkarken, Brezilyalı kalecinin maliyeti ise soru işareti yaratmıştı. Bonservisi Manchester City'de olan kaleci için yıllık ücret olarak da Galatasaray'ın hatrı sayılır bir parayı gözden çıkarması bekleniyordu.

Yağız Sabuncuoğlu anlaşmaya dair önemli bir bilgi paylaştı. İddiaya göre Galatasaray , Ederson ile anlaştı.

Yağız Sabuncuoğlu anlaşmaya dair önemli bir bilgi paylaştı. İddiaya göre Galatasaray , Ederson ile anlaştı.

Galatasaray, kaleci takviyesi için önemli bir adım attı. Yağız Sabuncuoğlu’nun aktardığı bilgilere göre sarı-kırmızılı ekip, Manchester City'nin dünyaca ünlü kalecisi Ederson ile anlaşmaya vardı.

Taraflar kişisel şartlarda el sıkışırken, Galatasaray’ın şimdi İngiliz kulübüyle bonservis görüşmelerine başladığı belirtildi. Transferin önümüzdeki günlerde netlik kazanması bekleniyor.

Duyurduğu transferlerle dikkat çeken dünyaca ünlü isim Fabrizio Romano ise farklı bir bilgi aktardı.

Duyurduğu transferlerle dikkat çeken dünyaca ünlü isim Fabrizio Romano ise farklı bir bilgi aktardı.

Romano, X'te yaptığı paylaşımda 'Manchester City, Galatasaray’ın Éderson için yakında resmi bir teklifle gelmesini bekliyor.

Brezilyalı kaleciyle görüşmeler zaten sürüyor ancak kulüpler arası pazarlıklar henüz başlamadı.

Manchester City ise yeni kaleci olarak James Trafford üzerinde çalışıyor.' ifadelerini kullandı.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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