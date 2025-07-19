Kaleci Arayışlarını Sürdüren Galatasaray, Ederson Konusunda Büyük Aşama Kaydetti
Fernando Muslera'nın ayrılışı ile kaleci arayışlarını hızlandıran Galatasaray, bir süredir farklı farklı isimlerle masaya oturmaya çalışıyor. Son dönemde Alisson ve Ederson isimleri ön plana çıkarken, Ederson'un bir adım daha yakın olduğu ortaya çıkmıştı.
Yağız Sabuncuoğlu Brezilyalı kaleciyle ilgili son gelişmeyi duyurdu.
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Galatasaray, Fernando Muslera'nın boşluğunu dünya yıldızı bir kaleci ile doldurmak istiyor.
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Yağız Sabuncuoğlu anlaşmaya dair önemli bir bilgi paylaştı. İddiaya göre Galatasaray , Ederson ile anlaştı.
Duyurduğu transferlerle dikkat çeken dünyaca ünlü isim Fabrizio Romano ise farklı bir bilgi aktardı.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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