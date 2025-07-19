Türkiye ve İtalya'nın Ortak Düzenleyeceği EURO 2032'de İtalya'nın Statları Sınıfı Geçemedi
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İtalya yükümlülüklerini yerine getirmiyor.
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İtalya'nın statları eski ve yetersiz olarak UEFA tarafından raporlandı. Tek bir stat UEFA'dan geçer not almayı başardı.
UEFA raporu sonrası Milano risk altında... Milano şehir listesinden çıkarılabileceği söylendi.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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