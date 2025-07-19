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Türkiye ve İtalya'nın Ortak Düzenleyeceği EURO 2032'de İtalya'nın Statları Sınıfı Geçemedi

Türkiye ve İtalya'nın Ortak Düzenleyeceği EURO 2032'de İtalya'nın Statları Sınıfı Geçemedi

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
19.07.2025 - 22:51

Avrupa Şampiyonası'na 2032 yılında Türkiye ve İtalya ortak ev sahipliği yapacak. Türkiye'nin belirlemiş olduğu statlar UEFA'dan tam not aldı. İtalya'da ise ilginç bir stat krizi yaşanıyor. UEFA'nın İtalya'ya verdiği uyarılar sonrasında yenileme çalışmalarına başlanacak.

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İtalya yükümlülüklerini yerine getirmiyor.

İtalya yükümlülüklerini yerine getirmiyor.

EURO 2032’ye Türkiye ve İtalya’nın ortak ev sahipliği yapacağının kesinleşmesinin ardından hazırlık süreci hız kazandı. Türkiye, belirlediği statlarla UEFA’dan onay almayı başarırken, İtalya cephesinde ise beklenmeyen bir gelişme yaşandı. UEFA, İtalya’nın sunduğu stat planlarına dair bazı çekincelerle geri dönüş yaptı.

İtalya'nın statları eski ve yetersiz olarak UEFA tarafından raporlandı. Tek bir stat UEFA'dan geçer not almayı başardı.

İtalya'nın statları eski ve yetersiz olarak UEFA tarafından raporlandı. Tek bir stat UEFA'dan geçer not almayı başardı.

La Gazzetta dello Sport’un haberine göre UEFA, EURO 2032 için İtalya'nın sunduğu stadyumların büyük bölümüne onay vermedi. San Siro, Diego Armando Maradona, San Nicola, Artemio Franchi, Luigi Ferraris, Bentegodi, Renato Dall’Ara, Sant’Elia ve Roma Olimpiyat Stadı gibi birçok ikonik stat, 'çok eski' ve adeta 'miadı dolmuş' olduğu gerekçesiyle reddedildi. İtalya’nın teklif ettiği statlar arasında UEFA’dan onay almayı başaran tek tesis ise Juventus Stadyumu oldu.

UEFA raporu sonrası Milano risk altında... Milano şehir listesinden çıkarılabileceği söylendi.

UEFA raporu sonrası Milano risk altında... Milano şehir listesinden çıkarılabileceği söylendi.

UEFA’nın sert uyarıları sonrası harekete geçen İtalya, EURO 2032 için belirlediği statların büyük kısmını yenileme kararı aldı. 2026 yılına kadar modernizasyon çalışmalarının başlayacağını UEFA’ya ileten İtalyan yetkililer, özellikle San Siro için zor bir sürece girdi. Milano’nun simgesi haline gelen stadyumun yenilenmesine rağmen teknik yetersizliklerin giderilemeyeceği belirtiliyor. Ayrıca San Siro'nun yeniden kullanıma açılması için gerekli belediye onayının soruşturmaya tabi olması, şehrin turnuvaya ev sahipliği yapmasını şu aşamada ciddi şekilde riske atıyor.

Belli bir takvim içinde stadyumlarda ilerleme kaydedilmezse UEFA'nın daha sert yaptırımlar ya da değişiklik yapması ihtimaller arasında görülüyor.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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