Türkiye ve İtalya'nın Ortak Düzenleyeceği EURO 2032'de İtalya'nın Statları Sınıfı Geçemedi

UEFA’nın sert uyarıları sonrası harekete geçen İtalya, EURO 2032 için belirlediği statların büyük kısmını yenileme kararı aldı. 2026 yılına kadar modernizasyon çalışmalarının başlayacağını UEFA’ya ileten İtalyan yetkililer, özellikle San Siro için zor bir sürece girdi. Milano’nun simgesi haline gelen stadyumun yenilenmesine rağmen teknik yetersizliklerin giderilemeyeceği belirtiliyor. Ayrıca San Siro'nun yeniden kullanıma açılması için gerekli belediye onayının soruşturmaya tabi olması, şehrin turnuvaya ev sahipliği yapmasını şu aşamada ciddi şekilde riske atıyor.

Belli bir takvim içinde stadyumlarda ilerleme kaydedilmezse UEFA'nın daha sert yaptırımlar ya da değişiklik yapması ihtimaller arasında görülüyor.