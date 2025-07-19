Dünya Fenerbahçeliler Gününde Josef'ten Fenerbahçelileri Kızdıracak Beşiktaş Paylaşımı Geldi

Türkiye'de ilk olarak Fenerbahçe forması giyen Josef de Souza, Türkiye'de Beşiktaş forması da giydi. Ancak Beşiktaş formasıyla attığı goller ve tribünlerle bütünleşmesi çok daha başkaydı.

Türkiye'den ayrıldığı anlarda bile Beşiktaş'ı unutamayan ve Beşiktaş paylaşımları yapan Josef'in bu tutumu eski takımı Fenerbahçe taraftarını da kızdırıyor.