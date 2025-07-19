Dünya Fenerbahçeliler Gününde Josef'ten Fenerbahçelileri Kızdıracak Beşiktaş Paylaşımı Geldi
19 Temmuz (19.07), Fenerbahçeliler için Dünya Fenerbahçeliler Günü olarak kutlanıyor. Sosyal medyada ve resmi olarak sahiplenilen bugüne futbolcular da paylaşımlarıyla katılıyor.
Eski Fenerbahçeli ve Beşiktaşlı Josef de Fenerbahçe günlerini yok sayarak fanatik Beşiktaşlı bir paylaşım yaptı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Fenerbahçe formasıyla ülkemize geldi ama Beşiktaş formasıyla bütünleşmesi dikkat çekti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
19 Temmuz Dünya Fenerbahçeliler Günü'nü de unutmayan Josef de Souza, ilginç bir paylaşıma imza attı.
Josef de Souza paylaşımında kartal emojisi koymayı da unutmadı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın