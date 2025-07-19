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Dünya Fenerbahçeliler Gününde Josef'ten Fenerbahçelileri Kızdıracak Beşiktaş Paylaşımı Geldi

Dünya Fenerbahçeliler Gününde Josef'ten Fenerbahçelileri Kızdıracak Beşiktaş Paylaşımı Geldi

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
19.07.2025 - 22:06

19 Temmuz (19.07), Fenerbahçeliler için Dünya Fenerbahçeliler Günü olarak kutlanıyor. Sosyal medyada ve resmi olarak sahiplenilen bugüne futbolcular da paylaşımlarıyla katılıyor.

Eski Fenerbahçeli ve Beşiktaşlı Josef de Fenerbahçe günlerini yok sayarak fanatik Beşiktaşlı bir paylaşım yaptı.

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Fenerbahçe formasıyla ülkemize geldi ama Beşiktaş formasıyla bütünleşmesi dikkat çekti.

Fenerbahçe formasıyla ülkemize geldi ama Beşiktaş formasıyla bütünleşmesi dikkat çekti.

Türkiye'de ilk olarak Fenerbahçe forması giyen Josef de Souza, Türkiye'de Beşiktaş forması da giydi. Ancak Beşiktaş formasıyla attığı goller ve tribünlerle bütünleşmesi çok daha başkaydı. 

Türkiye'den ayrıldığı anlarda bile Beşiktaş'ı unutamayan ve Beşiktaş paylaşımları yapan Josef'in bu tutumu eski takımı Fenerbahçe taraftarını da kızdırıyor.

19 Temmuz Dünya Fenerbahçeliler Günü'nü de unutmayan Josef de Souza, ilginç bir paylaşıma imza attı.

19 Temmuz Dünya Fenerbahçeliler Günü'nü de unutmayan Josef de Souza, ilginç bir paylaşıma imza attı.

Eski ve aktif futbolcuların Fenerbahçe formasıyla en iyi anlarını paylaştıkları güne Josef de Instagram'dan paylaştığı bir video ile katıldı. Ama diğerlerinden farkı, Josef de Souza videoda Beşiktaş formasıyla Fenerbahçe'ye attığı golü paylaştı.

Josef de Souza paylaşımında kartal emojisi koymayı da unutmadı.

Josef de Souza paylaşımında kartal emojisi koymayı da unutmadı.

Fenerbahçe'ye attığı golü paylaşan Josef, paylaşımında gülme ve kartal emojileri kullandı. 

Sosyal medyada Beşiktaş taraftarını bir kez daha mest eden Josef'e taraftarlardan büyük sevgi seli vardı.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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