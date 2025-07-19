İtalyan Basını Fenerbahçe'nin Hakan Çalhanoğlu Teklifini Açıkladı

Türkiye'den ve İtalya'dan gazetecilerin edindiği bilgiye göre Ali Koç, Hakan Çalhanoğlu ile ilk görüşmesini de gerçekleştirdi. Hakan Çalhanoğlu'nun gelmeye hazır olduğunu Ali Koç'a söylediği iddia edilirken, konunun Inter'le bonservis pazarlığına geldiği yazıldı.