İtalyan Basını Fenerbahçe'nin Hakan Çalhanoğlu Teklifini Açıkladı
Dün gece gelişen transfer hareketliliğiyle birlikte Hakan Çalhanoğlu transferinde ibre tamamen Fenerbahçe'ye döndü. Ali Koç'un girişimleri ve Hakan'ın isteğiyle ilerleyen süreçte iş artık Inter'le anlaşmaya kaldı.
İtalyan basınında bu flaş hareketlilik için yeni iddialar ortaya atıldı. İtalyanlar Fenerbahçe'nin teklifini duyurdu.
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Galatasaray'ın peşinde olduğu milli yıldız Hakan Çalhanoğlu dün geceki hareketlilik sonucunda Fenerbahçe'ye daha yakın hale geldi.
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Dün gece ise transferde Fenerbahçe ismi öne çıktı.
Inter ve Fenerbahçe arasında bonservis pazarlıkları başlayacak. İtalyanlar Fenerbahçe'nin teklifini yazdı.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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