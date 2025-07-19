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İtalyan Basını Fenerbahçe'nin Hakan Çalhanoğlu Teklifini Açıkladı

İtalyan Basını Fenerbahçe'nin Hakan Çalhanoğlu Teklifini Açıkladı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
19.07.2025 - 19:46

Dün gece gelişen transfer hareketliliğiyle birlikte Hakan Çalhanoğlu transferinde ibre tamamen Fenerbahçe'ye döndü. Ali Koç'un girişimleri ve Hakan'ın isteğiyle ilerleyen süreçte iş artık Inter'le anlaşmaya kaldı. 

İtalyan basınında bu flaş hareketlilik için yeni iddialar ortaya atıldı. İtalyanlar Fenerbahçe'nin teklifini duyurdu.

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Galatasaray'ın peşinde olduğu milli yıldız Hakan Çalhanoğlu dün geceki hareketlilik sonucunda Fenerbahçe'ye daha yakın hale geldi.

Galatasaray'ın peşinde olduğu milli yıldız Hakan Çalhanoğlu dün geceki hareketlilik sonucunda Fenerbahçe'ye daha yakın hale geldi.

Osimhen'in bonservis pazarlıkları sebebiyle tüm odak noktasını buraya veren Galatasaray, Inter'in yüksek bonservis beklentisi sebebiyle de Hakan Çalhanoğlu transferini durdurmuştu. 

Inter'den yapılan açıklamada da transfer sürecinin ileri gitmediği söylenmişti.

Dün gece ise transferde Fenerbahçe ismi öne çıktı.

Dün gece ise transferde Fenerbahçe ismi öne çıktı.

Türkiye'den ve İtalya'dan gazetecilerin edindiği bilgiye göre Ali Koç, Hakan Çalhanoğlu ile ilk görüşmesini de gerçekleştirdi. Hakan Çalhanoğlu'nun gelmeye hazır olduğunu Ali Koç'a söylediği iddia edilirken, konunun Inter'le bonservis pazarlığına geldiği yazıldı.

Inter ve Fenerbahçe arasında bonservis pazarlıkları başlayacak. İtalyanlar Fenerbahçe'nin teklifini yazdı.

Inter ve Fenerbahçe arasında bonservis pazarlıkları başlayacak. İtalyanlar Fenerbahçe'nin teklifini yazdı.

La Gazzetta dello Sport'un haberine göre; Fenerbahçe, Hakan Çalhanoğlu için Inter'e 20 milyon euroluk teklif sunmaya hazırlanıyor. Inter'in bonservis beklentisi daha yüksekken, basında Fenerbahçe'nin 25 milyon Euro'ya çıkması halinde transferin gerçekleşeceği söylendi.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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