Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu'ndan İlginç Galatasaray ve İlkay Gündoğan Transferi Yorumu
Galatasaray, tamamen Victor Osimhen transferine odaklanmış durumda. Bu esnada kulüple adı anılan Hakan Çalhanoğlu ve İlkay Gündoğan transferinde ise süreç neredeyse durmuş hatta olumsuz şekilde tamamlanmış durumda.
Yüksek bonservis nedeniyle Hakan transferini noktalayan Galatasaray'da İlkay transferinde süreç henüz bitmemiş.
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Manchester City'deki kadro daraltma ve yenileme işlemlerinde gözden çıkarılan isimlerden biri İlkay oldu.
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Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu da adı Galatasaraylı anılan yıldızın hazır olduğunu iddia etti.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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