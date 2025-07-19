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Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu'ndan İlginç Galatasaray ve İlkay Gündoğan Transferi Yorumu

Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu'ndan İlginç Galatasaray ve İlkay Gündoğan Transferi Yorumu

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
19.07.2025 - 18:12

Galatasaray, tamamen Victor Osimhen transferine odaklanmış durumda. Bu esnada kulüple adı anılan Hakan Çalhanoğlu ve İlkay Gündoğan transferinde ise süreç neredeyse durmuş hatta olumsuz şekilde tamamlanmış durumda. 

Yüksek bonservis nedeniyle Hakan transferini noktalayan Galatasaray'da İlkay transferinde süreç henüz bitmemiş.

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Manchester City'deki kadro daraltma ve yenileme işlemlerinde gözden çıkarılan isimlerden biri İlkay oldu.

Manchester City'deki kadro daraltma ve yenileme işlemlerinde gözden çıkarılan isimlerden biri İlkay oldu.

Geçtiğimiz günlerde İngiliz basınında yer alan iddialara göre, Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, İlkay Gündoğan’ın takımda kalıp kalmayacağına dair kararını kulüp yönetimiyle paylaştı. İspanyol teknik adamın, geniş kadrolardan yana olmadığını vurgulayarak, “Her maç tribünde 5-6 oyuncu görmek istemiyorum. Daha kompakt bir kadro tercih ediyorum. Kadro dışı bırakmak benim için oldukça zor” dediği öne sürüldü. Ayrıca, Kevin De Bruyne'nin takımdan ayrılmasının ardından İlkay Gündoğan’ın da vedasına sıcak bakabileceği konuşuluyor.

Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu da adı Galatasaraylı anılan yıldızın hazır olduğunu iddia etti.

Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu da adı Galatasaraylı anılan yıldızın hazır olduğunu iddia etti.

Gündoğan’ın transfer sürecindeki belirsizlik sürerken, spor muhabiri Yağız Sabuncuoğlu sürece dair dikkat çeken bir iddiada bulundu. Sabuncuoğlu, yıldız futbolcunun Galatasaray’ı beklediğini öne sürerek şu ifadeleri kullandı:

'İlkay Gündoğan, haftalardır Galatasaray'ı bekliyor. Ancak Galatasaray'dan geri dönüş yok. Galatasaray, İlkay'ı bugün arasa, 48 saat içinde İstanbul'a gelir.'

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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