Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu'ndan İlginç Galatasaray ve İlkay Gündoğan Transferi Yorumu

Geçtiğimiz günlerde İngiliz basınında yer alan iddialara göre, Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, İlkay Gündoğan’ın takımda kalıp kalmayacağına dair kararını kulüp yönetimiyle paylaştı. İspanyol teknik adamın, geniş kadrolardan yana olmadığını vurgulayarak, “Her maç tribünde 5-6 oyuncu görmek istemiyorum. Daha kompakt bir kadro tercih ediyorum. Kadro dışı bırakmak benim için oldukça zor” dediği öne sürüldü. Ayrıca, Kevin De Bruyne'nin takımdan ayrılmasının ardından İlkay Gündoğan’ın da vedasına sıcak bakabileceği konuşuluyor.