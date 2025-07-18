Bomba İddia: Hakan Çalhanoğlu, Fenerbahçe'ye mi Transfer Olacak?
Hakan Çalhanoğlu'nun Galatasaray'a transferi gündemi kısa sürede kapandı. Inter Futbol Direktörü Piero Ausilio, sarı-kırmızılı kulüple görüşmelerin yapıldığını ancak bir sonuca varılamadığını açıkladı. Böylece milli futbolcunun gelecek sezon da Inter forması giymeye devam edeceği ortaya çıktı.
Ancak Hakan Çalhanoğlu'nun adı gecenin ilerleyen saatlerinde Fenerbahçe ile anılmaya başlandı. Serhat Akın'ın tweeti ise taraftarı hayli heyecanlandırdı.
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Adı Galatasaray'la anılan Hakan Çalhanoğlu'nun transferi gerçekleşmedi.
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Levent Ümit Erol'un yaptığı açıklamalar ise Fenerbahçe taraftarını heyecanlandırdı.
Serhat Akın'ın paylaşımı da Fenerbahçe taraftarına ekstra bir heyecan yaşattı.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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