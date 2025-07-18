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Bomba İddia: Hakan Çalhanoğlu, Fenerbahçe'ye mi Transfer Olacak?

Bomba İddia: Hakan Çalhanoğlu, Fenerbahçe'ye mi Transfer Olacak?

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
19.07.2025 - 01:01

Hakan Çalhanoğlu'nun Galatasaray'a transferi gündemi kısa sürede kapandı. Inter Futbol Direktörü Piero Ausilio, sarı-kırmızılı kulüple görüşmelerin yapıldığını ancak bir sonuca varılamadığını açıkladı. Böylece milli futbolcunun gelecek sezon da Inter forması giymeye devam edeceği ortaya çıktı. 

Ancak Hakan Çalhanoğlu'nun adı gecenin ilerleyen saatlerinde Fenerbahçe ile anılmaya başlandı. Serhat Akın'ın tweeti ise taraftarı hayli heyecanlandırdı.

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Adı Galatasaray'la anılan Hakan Çalhanoğlu'nun transferi gerçekleşmedi.

Adı Galatasaray'la anılan Hakan Çalhanoğlu'nun transferi gerçekleşmedi.

Resmi açıklama olarak sportif direktör Ausilio, “Galatasaray ile görüştük, ancak hemen anlaşmaya varmanın imkansız olduğunu gördük... Uğraştılar ama hepsi bu kadar” açıklaması yaptı.

Levent Ümit Erol'un yaptığı açıklamalar ise Fenerbahçe taraftarını heyecanlandırdı.

Levent Ümit Erol'un yaptığı açıklamalar ise Fenerbahçe taraftarını heyecanlandırdı.

Levent Ümit Erol, Fenerbahçe'nin Hakan Çalhanoğlu ile görüştüğünü iddia etti. Levent Ümit Erol, 'Hakan'la Fenerbahçe yakın temas halinde. Eğer ki bonservis sorununu da kendi çözeceğini iddia ediyor... Böyle bir gelişme olursa bir anda Hakan Çalhanoğlu, Galatasaray değil Fenerbahçe forması giyebilir.' dedi.

Serhat Akın'ın paylaşımı da Fenerbahçe taraftarına ekstra bir heyecan yaşattı.

Serhat Akın'ın paylaşımı da Fenerbahçe taraftarına ekstra bir heyecan yaşattı.
twitter.com

Serhat Akın, X'te yaptığı paylaşımda 'Hakan Çalhanoğlu Fenerbahçemize hayırlı olsun 💛💙' ifadelerine yer verdi.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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