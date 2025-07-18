Bomba İddia: Hakan Çalhanoğlu, Fenerbahçe'ye mi Transfer Olacak?

Levent Ümit Erol, Fenerbahçe'nin Hakan Çalhanoğlu ile görüştüğünü iddia etti. Levent Ümit Erol, 'Hakan'la Fenerbahçe yakın temas halinde. Eğer ki bonservis sorununu da kendi çözeceğini iddia ediyor... Böyle bir gelişme olursa bir anda Hakan Çalhanoğlu, Galatasaray değil Fenerbahçe forması giyebilir.' dedi.