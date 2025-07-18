Ünlü Futbol İnsanı Michel Platini'nin Tüm Kupa ve Madalyaları Çalındı

RTL’nin aktardığına göre, Michel Platini’nin kariyeri boyunca kazandığı ve bahçesindeki kulübede sergilenen yaklaşık 20 kupa ve madalya çalındı. Olayla ilgili olarak Marsilya Savcılığı “nitelikli hırsızlık” suçlamasıyla soruşturma başlattı; ilk incelemeleri ise yerel jandarma yürütüyor.