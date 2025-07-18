Ünlü Futbol İnsanı Michel Platini'nin Tüm Kupa ve Madalyaları Çalındı
Dünya futbolunun unutulmaz isimlerinden Michel Platini, Fransa’daki evinde büyük bir şok yaşadı. Efsane futbolcunun evine giren hırsızlar, kariyeri boyunca kazandığı çok sayıda kupa ve madalyayı çaldı. Platini'nin evde olduğu sırada gerçekleşen olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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Dünya futbolunun efsanevi isimlerinden Michel Platini, Fransa’daki Bouches-du-Rhône bölgesindeki evine giren hırsızlarla büyük bir şok yaşadı.
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Efsane futbolcunun kariyeri boyunca kazandığı kupa ve madalyalar gitti.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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