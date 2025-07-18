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Ünlü Futbol İnsanı Michel Platini'nin Tüm Kupa ve Madalyaları Çalındı

Ünlü Futbol İnsanı Michel Platini'nin Tüm Kupa ve Madalyaları Çalındı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
18.07.2025 - 23:01

Dünya futbolunun unutulmaz isimlerinden Michel Platini, Fransa’daki evinde büyük bir şok yaşadı. Efsane futbolcunun evine giren hırsızlar, kariyeri boyunca kazandığı çok sayıda kupa ve madalyayı çaldı. Platini'nin evde olduğu sırada gerçekleşen olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Dünya futbolunun efsanevi isimlerinden Michel Platini, Fransa’daki Bouches-du-Rhône bölgesindeki evine giren hırsızlarla büyük bir şok yaşadı.

Dünya futbolunun efsanevi isimlerinden Michel Platini, Fransa’daki Bouches-du-Rhône bölgesindeki evine giren hırsızlarla büyük bir şok yaşadı.

Cuma sabahı 06.00 saatlerinde gerçekleşen olay sırasında evde olan Platini, bahçeden gelen seslerle uyanıp dışarı çıktığında, yüzü maskeli bir kişiyi cam kapısının önünde gördü ve evine zorla girildiğini fark etti.

Efsane futbolcunun kariyeri boyunca kazandığı kupa ve madalyalar gitti.

Efsane futbolcunun kariyeri boyunca kazandığı kupa ve madalyalar gitti.

RTL’nin aktardığına göre, Michel Platini’nin kariyeri boyunca kazandığı ve bahçesindeki kulübede sergilenen yaklaşık 20 kupa ve madalya çalındı. Olayla ilgili olarak Marsilya Savcılığı “nitelikli hırsızlık” suçlamasıyla soruşturma başlattı; ilk incelemeleri ise yerel jandarma yürütüyor.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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