Serdar Dursun Eşi Doğum Yaparken Doğumhanede Bayıldı
Serdar Dursun hem futbolcu kişiliğiyle hem de saha dışındaki hal ve hareketleriyle birçok futbol severin sempatiyle baktığı isimlerin başında geliyor. Bir dönem Fenerbahçe ve milli takımda da forma giyen Serdar Dursun sözleri ve hareketleriyle sosyal medyaya da hayli malzeme veriyor. Ronaldo gol sevinci ile akıllara kazınan oyuncunun bu kez karşımıza çıktığı yer bir doğumhane oldu.
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Serdar Dursun bir kez daha babalık sevinci yaşadı.
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Yasemin Dursun, Instagram'da yaptığı paylaşımda "sonu sürprizli" diyerek herkesi merak içinde bıraktı.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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