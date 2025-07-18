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Serdar Dursun Eşi Doğum Yaparken Doğumhanede Bayıldı

Serdar Dursun Eşi Doğum Yaparken Doğumhanede Bayıldı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
18.07.2025 - 20:32

Serdar Dursun hem futbolcu kişiliğiyle hem de saha dışındaki hal ve hareketleriyle birçok futbol severin sempatiyle baktığı isimlerin başında geliyor. Bir dönem Fenerbahçe ve milli takımda da forma giyen Serdar Dursun sözleri ve hareketleriyle sosyal medyaya da hayli malzeme veriyor. Ronaldo gol sevinci ile akıllara kazınan oyuncunun bu kez karşımıza çıktığı yer bir doğumhane oldu.

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Serdar Dursun bir kez daha babalık sevinci yaşadı.

Serdar Dursun bir kez daha babalık sevinci yaşadı.

Yasemin - Serdar Dursun çiftçi ikinci çocuklarını kucaklarına aldı. Oğulları Eymen'den sonra Elanur isimli bir de kızları olan çiftin mutlu anları Yasemin Dursun'un Instagram paylaşımı ile ortaya çıktı.

Yasemin Dursun, Instagram'da yaptığı paylaşımda "sonu sürprizli" diyerek herkesi merak içinde bıraktı.

Yasemin Dursun, Instagram'da yaptığı paylaşımda "sonu sürprizli" diyerek herkesi merak içinde bıraktı.

Son fotoğrafa gelindiğinde minik Elanur'un ardından yerde yatan Serdar Dursun ile karşılaştık. 

Fotoğrafa Yasemin Dursun, 'Ne zaman bayıldı, ben rahatladım' notu düşerek bu ilginç ve eğlenceli anı takipçileriyle paylaştı.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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