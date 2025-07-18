Serdar Dursun Eşi Doğum Yaparken Doğumhanede Bayıldı

Serdar Dursun hem futbolcu kişiliğiyle hem de saha dışındaki hal ve hareketleriyle birçok futbol severin sempatiyle baktığı isimlerin başında geliyor. Bir dönem Fenerbahçe ve milli takımda da forma giyen Serdar Dursun sözleri ve hareketleriyle sosyal medyaya da hayli malzeme veriyor. Ronaldo gol sevinci ile akıllara kazınan oyuncunun bu kez karşımıza çıktığı yer bir doğumhane oldu.