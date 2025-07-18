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Galatasaray'a Transferi İçin Saatler Sayan Osimhen'e Napoli Taraftarından Saygısız Pankart

Galatasaray'a Transferi İçin Saatler Sayan Osimhen'e Napoli Taraftarından Saygısız Pankart

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
18.07.2025 - 22:00

Osimhen'in geçtiğimiz yıl Napoli'de yaşadığı sorunların ardından Galatasaray'a gelişi Avrupa çapında ses getirmişti. Bir sene İstanbul'da geçirdiği harika sezonun ardından Napoli'de oynamak istemediğini defalarca belirten Osimhen'in Galatasaray'a transferi farklı bir pürüz çıkmazsa an meselesi. Napoli Başkanı De Laurentiis'in başrolünde olduğu bir dizi haberin içinde yer alan Osimhen'e Napoli taraftarı da adeta öfke kusuyor. Napoli taraftarından gider ayak Osimhen'e ağır da bir pankart yapıldı.

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Galatasaray'daki harika sezonun ardından Galatasaray, Osimhen'den; Osimhen de Galatasaray'dan kopamadı.

Galatasaray'daki harika sezonun ardından Galatasaray, Osimhen'den; Osimhen de Galatasaray'dan kopamadı.

Sarı kırmızılıların 25.şampiyonluğunda aslan payı şüphesiz Osimhen'indi. Osimhen kiralık sözleşmesinin bitmesinin ardından tekrar Galatasaray'a dönmek için artık neredeyse saatleri sayıyor. 

Bu süreçte Napoli'nin çılgın başkanı De Laurentiis'in basında ve kamuoyundaki gücü sebebiyle Osimhen de bir dizi haberin ortasında buldu kendini.

Basın baskısının ardından bir de Napoli taraftarının öfkesi eklendi.

Basın baskısının ardından bir de Napoli taraftarının öfkesi eklendi.

Osimhen bu süreçte tercih etmediği Al Hilal ve Napoli taraftarından da hayli tepki çekti. Galatasaray'a gitmek istediğini söyleyen Nijeryalı oyuncuya Napoli taraftarları da ağır bir pankartla tepkisini gösterdi.

Osimhen'in Galatasaray ısrarına kızan Napoli taraftarı yıldız oyuncuyu hedef alan bir pankart açtılar.

Osimhen'in Galatasaray ısrarına kızan Napoli taraftarı yıldız oyuncuyu hedef alan bir pankart açtılar.

Açılan pankartta Osimhen'e 'sefil' diyen Napoli taraftarı pankartta şu ifadelere yer verdi: 

'Osimhen, senin hayatında her zaman cehalet olacak. Sefil! Bu kulüpte Maradona'nın oynadığını asla unutma!'

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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