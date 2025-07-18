Galatasaray'a Transferi İçin Saatler Sayan Osimhen'e Napoli Taraftarından Saygısız Pankart

Osimhen'in geçtiğimiz yıl Napoli'de yaşadığı sorunların ardından Galatasaray'a gelişi Avrupa çapında ses getirmişti. Bir sene İstanbul'da geçirdiği harika sezonun ardından Napoli'de oynamak istemediğini defalarca belirten Osimhen'in Galatasaray'a transferi farklı bir pürüz çıkmazsa an meselesi. Napoli Başkanı De Laurentiis'in başrolünde olduğu bir dizi haberin içinde yer alan Osimhen'e Napoli taraftarı da adeta öfke kusuyor. Napoli taraftarından gider ayak Osimhen'e ağır da bir pankart yapıldı.