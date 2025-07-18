Galatasaray'a Transferi İçin Saatler Sayan Osimhen'e Napoli Taraftarından Saygısız Pankart
Osimhen'in geçtiğimiz yıl Napoli'de yaşadığı sorunların ardından Galatasaray'a gelişi Avrupa çapında ses getirmişti. Bir sene İstanbul'da geçirdiği harika sezonun ardından Napoli'de oynamak istemediğini defalarca belirten Osimhen'in Galatasaray'a transferi farklı bir pürüz çıkmazsa an meselesi. Napoli Başkanı De Laurentiis'in başrolünde olduğu bir dizi haberin içinde yer alan Osimhen'e Napoli taraftarı da adeta öfke kusuyor. Napoli taraftarından gider ayak Osimhen'e ağır da bir pankart yapıldı.
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Galatasaray'daki harika sezonun ardından Galatasaray, Osimhen'den; Osimhen de Galatasaray'dan kopamadı.
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Basın baskısının ardından bir de Napoli taraftarının öfkesi eklendi.
Osimhen'in Galatasaray ısrarına kızan Napoli taraftarı yıldız oyuncuyu hedef alan bir pankart açtılar.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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