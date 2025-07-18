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Inter, Galatasaray'la Anılan Hakan Çalhanoğlu ve Yann Sommer İçin Açıklama Yaptı

Inter, Galatasaray'la Anılan Hakan Çalhanoğlu ve Yann Sommer İçin Açıklama Yaptı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
19.07.2025 - 00:04

Inter Futbol Direktörü Piero Ausilio, Hakan Çalhanoğlu ve Yann Sommer'le ilgili transfer iddialarına açıklık getirdi. Galatasaray temaslarını doğrulayan Ausilio, sürece dair dikkat çeken ifadeler kullandı.

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Galatasaray, Osimhen'in transferine yoğunlaştı ancak bir yandan da Hakan ve kaleci transferi için çaba gösterdi.

Galatasaray, Osimhen'in transferine yoğunlaştı ancak bir yandan da Hakan ve kaleci transferi için çaba gösterdi.

Hakan Çalhanoğlu konusunda bonservisin yüksek bulunması sebebiyle görüşmeler tıkanmıştı. Sık sık da kaleci arayışında olduğu için sarı kırmızılılarla Sommer ismi sık sık anılıştı.

Inter'den ilk kez Sommer ve Hakan'la ilgili resmi ağızdan açıklama yaptı.

Inter'den ilk kez Sommer ve Hakan'la ilgili resmi ağızdan açıklama yaptı.

Inter Futbol Direktörü Piero Ausilio, Galatasaray'la ismi anılan tecrübeli kaleci Yann Sommer hakkında da konuştu. İsviçreli eldivenin sarı-kırmızılı takıma transferine dair çıkan haberleri yalanlayan Ausilio, 'Yann Sommer, Galatasaray'a transfer olmaya yakın değildi. Somut bir gelişme olmadı. Sommer bizim kalecimiz ve bizimle kalmaya devam etmesini bekliyoruz' ifadelerini kullandı.

Hakan Çalhanoğlu için de konuşan Ausilio, görüşmelerin yürümediğini ima etti.

Hakan Çalhanoğlu için de konuşan Ausilio, görüşmelerin yürümediğini ima etti.

Inter Futbol Direktörü Piero Ausilio, adı Galatasaray’la anılan Hakan Çalhanoğlu için dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Sarı-kırmızılı kulüple temasa geçtiklerini doğrulayan Ausilio, “Galatasaray ile görüştük, ancak hemen anlaşmaya varmanın imkansız olduğunu gördük... Uğraştılar ama hepsi bu kadar” ifadelerini kullandı.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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