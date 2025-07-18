Inter, Galatasaray'la Anılan Hakan Çalhanoğlu ve Yann Sommer İçin Açıklama Yaptı
Inter Futbol Direktörü Piero Ausilio, Hakan Çalhanoğlu ve Yann Sommer'le ilgili transfer iddialarına açıklık getirdi. Galatasaray temaslarını doğrulayan Ausilio, sürece dair dikkat çeken ifadeler kullandı.
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Galatasaray, Osimhen'in transferine yoğunlaştı ancak bir yandan da Hakan ve kaleci transferi için çaba gösterdi.
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Inter'den ilk kez Sommer ve Hakan'la ilgili resmi ağızdan açıklama yaptı.
Hakan Çalhanoğlu için de konuşan Ausilio, görüşmelerin yürümediğini ima etti.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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