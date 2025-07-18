Inter, Galatasaray'la Anılan Hakan Çalhanoğlu ve Yann Sommer İçin Açıklama Yaptı

Inter Futbol Direktörü Piero Ausilio, adı Galatasaray’la anılan Hakan Çalhanoğlu için dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Sarı-kırmızılı kulüple temasa geçtiklerini doğrulayan Ausilio, “Galatasaray ile görüştük, ancak hemen anlaşmaya varmanın imkansız olduğunu gördük... Uğraştılar ama hepsi bu kadar” ifadelerini kullandı.