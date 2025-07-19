Galatasaray'dan Ayrılacağı Düşünülen Victor Nelsson'un Tesiste Taktığı Şapka Olay Oldu

Galatasaray'da yeni sezon hazırlıklarına katılan Victor Nelsson, takımla birlikte çalışsa da ayrılık isteğini her fırsatta dile getiriyor. Ancak Danimarkalı savunma oyuncusu, şu ana kadar kulübün beklentilerini karşılayacak düzeyde bir teklif sunabilmiş değil. Nelsson’un asıl amacının bonservisini alarak serbest kalmak olduğu, bu doğrultuda kulüp üzerindeki baskısını artırdığı belirtiliyor. Yönetim ise 10 milyon euro civarında bir piyasa değeri bulunan oyuncu için, tatmin edici bir teklif gelmediği sürece ayrılığa kesinlikle onay vermeyecek.