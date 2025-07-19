Galatasaray'dan Ayrılacağı Düşünülen Victor Nelsson'un Tesiste Taktığı Şapka Olay Oldu
Geçtiğimiz sezon istediği kadar süre alamadığı için mutsuz olan ve Roma'ya kiralanan Nelsson kulübe geri döndü. Okan Buruk'un kampta bile görmek istemediği iddia edilse de Nelsson takımla birlikte çalışmalarını sürdürüyor. Ancak iki taraf da ayrılığa çoktan ikna olmuş durumda görünüyor.
Ancak Nelsson'un tesislere gelip giderken taktığı şapka yönetimi çileden çıkarmış durumda.
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Galatasaray'da Nelsson'u Sevilla'ya satmamanın pişmanlığı yaşanıyor.
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Galatasaray her şartta Nelsson'u 10 milyon Euro altına satmamakta kararlı görünüyor.
Tesislere gelip giderken taktığı şapka yöneticileri çileden çıkardı.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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