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Galatasaray'dan Ayrılacağı Düşünülen Victor Nelsson'un Tesiste Taktığı Şapka Olay Oldu

Galatasaray'dan Ayrılacağı Düşünülen Victor Nelsson'un Tesiste Taktığı Şapka Olay Oldu

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
19.07.2025 - 17:29

Geçtiğimiz sezon istediği kadar süre alamadığı için mutsuz olan ve Roma'ya kiralanan Nelsson kulübe geri döndü. Okan Buruk'un kampta bile görmek istemediği iddia edilse de Nelsson takımla birlikte çalışmalarını sürdürüyor. Ancak iki taraf da ayrılığa çoktan ikna olmuş durumda görünüyor. 

Ancak Nelsson'un tesislere gelip giderken taktığı şapka yönetimi çileden çıkarmış durumda. 

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Galatasaray'da Nelsson'u Sevilla'ya satmamanın pişmanlığı yaşanıyor.

Galatasaray'da Nelsson'u Sevilla'ya satmamanın pişmanlığı yaşanıyor.

Galatasaray, geçen sezonun ikinci yarısını Roma’da kiralık geçiren Victor Nelsson ile yollarını ayırmak istiyor. Teknik direktör Okan Buruk’un planlarında yer almayan Danimarkalı stoper de ayrılığa sıcak bakıyor. Sarı-kırmızılılar, daha önce Sevilla’dan gelen 18 milyon euroluk teklifi reddetmenin pişmanlığını yaşıyor ve oyuncu için yeni teklifler bekliyor.

Galatasaray her şartta Nelsson'u 10 milyon Euro altına satmamakta kararlı görünüyor.

Galatasaray her şartta Nelsson'u 10 milyon Euro altına satmamakta kararlı görünüyor.

Galatasaray'da yeni sezon hazırlıklarına katılan Victor Nelsson, takımla birlikte çalışsa da ayrılık isteğini her fırsatta dile getiriyor. Ancak Danimarkalı savunma oyuncusu, şu ana kadar kulübün beklentilerini karşılayacak düzeyde bir teklif sunabilmiş değil. Nelsson’un asıl amacının bonservisini alarak serbest kalmak olduğu, bu doğrultuda kulüp üzerindeki baskısını artırdığı belirtiliyor. Yönetim ise 10 milyon euro civarında bir piyasa değeri bulunan oyuncu için, tatmin edici bir teklif gelmediği sürece ayrılığa kesinlikle onay vermeyecek.

Tesislere gelip giderken taktığı şapka yöneticileri çileden çıkardı.

Tesislere gelip giderken taktığı şapka yöneticileri çileden çıkardı.

343 Digital'de konuşan İbrahim Seten, Nelsson'un tavırlarını yönetimin rahatsız ettiğini söyleyerek 'Victor Nelsson 'Burada çalışmıyorum' yazan bir şapkayla antrenmanlara gelip gidiyormuş. Bu durumdan hem arkadaşları, hem kulüp yetkilileri, hem yöneticiler çok rahatsız. Nelsson’un çok tahrik edici, provokatif hareketleri var. Bu sezon kesin olarak takımda kalmaz.' dedi.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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