Ajax Milli Futbolcu Ahmetcan Kaplan'a Transfer Görüşmesi İçin İzin Verdi

Süper Lig’de yaz transfer dönemi tüm sıcaklığıyla devam ederken, gündemi meşgul eden isimlerden biri de Ahmetcan Kaplan oldu. Ajax forması giyen genç stoperin adı, başta Galatasaray olmak üzere Türkiye’nin önde gelen kulüpleriyle anılıyordu. Milli oyuncunun geleceğine dair belirsizlik sürerken, Kaplan cephesinde dikkat çeken yeni bir gelişme yaşandı.