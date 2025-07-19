Ajax Milli Futbolcu Ahmetcan Kaplan'a Transfer Görüşmesi İçin İzin Verdi
Süper Lig’de yaz transfer dönemi tüm sıcaklığıyla devam ederken, gündemi meşgul eden isimlerden biri de Ahmetcan Kaplan oldu. Ajax forması giyen genç stoperin adı, başta Galatasaray olmak üzere Türkiye’nin önde gelen kulüpleriyle anılıyordu. Milli oyuncunun geleceğine dair belirsizlik sürerken, Kaplan cephesinde dikkat çeken yeni bir gelişme yaşandı.
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Ajax genç yaşta Trabzonspor'dan önemli bir bedelle Ahmetcan'ı kadrosuna kattı.
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Teknik direktör Heitinga, Ahmetcan Kaplan'a transfer görüşmesi için izin verdiklerini duyurdu.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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