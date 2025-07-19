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Ajax Milli Futbolcu Ahmetcan Kaplan'a Transfer Görüşmesi İçin İzin Verdi

Ajax Milli Futbolcu Ahmetcan Kaplan'a Transfer Görüşmesi İçin İzin Verdi

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
19.07.2025 - 21:16

Süper Lig’de yaz transfer dönemi tüm sıcaklığıyla devam ederken, gündemi meşgul eden isimlerden biri de Ahmetcan Kaplan oldu. Ajax forması giyen genç stoperin adı, başta Galatasaray olmak üzere Türkiye’nin önde gelen kulüpleriyle anılıyordu. Milli oyuncunun geleceğine dair belirsizlik sürerken, Kaplan cephesinde dikkat çeken yeni bir gelişme yaşandı.

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Ajax genç yaşta Trabzonspor'dan önemli bir bedelle Ahmetcan'ı kadrosuna kattı.

Ajax genç yaşta Trabzonspor'dan önemli bir bedelle Ahmetcan'ı kadrosuna kattı.

Ağustos 2022’de Ajax’a 9.5 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer olan Ahmetcan Kaplan, Hollanda ekibiyle Haziran 2027’ye kadar sözleşmeli. Genç stoperin ismi, son dönemde sık sık Türkiye’deki kulüplerle anılmaya başladı. Galatasaray başta olmak üzere Süper Lig’in önde gelen takımları, 21 yaşındaki milli oyuncunun durumunu yakından takip ediyor.

Teknik direktör Heitinga, Ahmetcan Kaplan'a transfer görüşmesi için izin verdiklerini duyurdu.

Teknik direktör Heitinga, Ahmetcan Kaplan'a transfer görüşmesi için izin verdiklerini duyurdu.

Ahmetcan Kaplan, Ajax'ın bugün Mechelen ile oynadığı hazırlık maçında kadroda yer almadı. 22 yaşındaki savunma oyuncusunun yokluğuyla ilgili konuşan Teknik Direktör John Heitinga, oyuncuya transfer görüşmeleri yapabilmesi için özel izin verdiklerini açıkladı. Hollanda basınından Voetbal International’ın aktardığı habere göre, Ahmetcan’ın hangi kulüple temas halinde olduğu henüz netlik kazanmadı. Ancak genç milli futbolcunun, yeni sezon öncesi Ajax’tan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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