Türkiye'nin İlk Kadın Yarış Spikeri Esen Gök, Evinde Ölü Bulundu

Türkiye’de at yarışları denince son dönemde akla gelen ilk seslerden biri olan Esen Gök, sadece anlatımıyla değil, aynı zamanda öncülüğüyle de tarihe geçmişti. 2019 yılında Gazi Koşusu günü düzenlenen Kadın Binici Koşusu’nda sahaya çıkarak hayalini gerçekleştiren Gök, Türkiye’nin ilk kadın at yarışı spikeri unvanını kazanmıştı.

Gök'ün Bakırköy'deki evinde cansız bedeni bulundu. Sevenlerini ve yarış dünyasını yasa boğan ölümün ardından inceleme başlatıldı.

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