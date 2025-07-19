Türkiye'nin İlk Kadın Yarış Spikeri Esen Gök, Evinde Ölü Bulundu
Türkiye’de at yarışları denince son dönemde akla gelen ilk seslerden biri olan Esen Gök, sadece anlatımıyla değil, aynı zamanda öncülüğüyle de tarihe geçmişti. 2019 yılında Gazi Koşusu günü düzenlenen Kadın Binici Koşusu’nda sahaya çıkarak hayalini gerçekleştiren Gök, Türkiye’nin ilk kadın at yarışı spikeri unvanını kazanmıştı.
Gök'ün Bakırköy'deki evinde cansız bedeni bulundu. Sevenlerini ve yarış dünyasını yasa boğan ölümün ardından inceleme başlatıldı.
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Yarış dünyasının sevilen isimlerinden Esen Gök evinde ölü bulundu.
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Genç spikerin ölümünün ardından inceleme başlatıldı.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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