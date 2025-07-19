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Türkiye'nin İlk Kadın Yarış Spikeri Esen Gök, Evinde Ölü Bulundu

Türkiye'nin İlk Kadın Yarış Spikeri Esen Gök, Evinde Ölü Bulundu

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
19.07.2025 - 20:06

Türkiye’de at yarışları denince son dönemde akla gelen ilk seslerden biri olan Esen Gök, sadece anlatımıyla değil, aynı zamanda öncülüğüyle de tarihe geçmişti. 2019 yılında Gazi Koşusu günü düzenlenen Kadın Binici Koşusu’nda sahaya çıkarak hayalini gerçekleştiren Gök, Türkiye’nin ilk kadın at yarışı spikeri unvanını kazanmıştı.

Gök'ün Bakırköy'deki evinde cansız bedeni bulundu. Sevenlerini ve yarış dünyasını yasa boğan ölümün ardından inceleme başlatıldı. 

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Yarış dünyasının sevilen isimlerinden Esen Gök evinde ölü bulundu.

Yarış dünyasının sevilen isimlerinden Esen Gök evinde ölü bulundu.

Türkiye'nin ilk kadın yarış spikeri olan Esen Gök'ten 36 saattir haber alamayan arkadaşları seferber oldu. 

Uzun uğraşlar sonunda ise Gök'ün cansız bedenine ulaşıldı. Habertürk'ten Mustafa Şekeroğlu, acı ölümün ardından ulaştığı bilgileri paylaştı.

Genç spikerin ölümünün ardından inceleme başlatıldı.

Genç spikerin ölümünün ardından inceleme başlatıldı.

Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun özel haberine göre, genç spikerden yaklaşık 36 saattir haber alamayan yakın çevresi, durumu yetkililere bildirdi.

Gök’ün Bakırköy’deki evine ulaşmaya çalışan arkadaşları, site güvenliği tarafından içeri alınamayınca şüphelenerek polise ihbarda bulundu. Olay yerine gelen ekipler, çilingir yardımıyla daireye girdi. İçeri giren polis, Esen Gök’ün cansız bedeniyle karşılaştı.

İlk bulgular, genç spikerin yaşamına son vermiş olabileceği yönünde. Ancak olayla ilgili detaylı soruşturma başlatıldı. Yarışseverlerin sesi haline gelen ve kariyeri boyunca birçok ilke imza atan Esen Gök’ün ani kaybı, sevenlerini ve meslektaşlarını derinden sarstı.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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