Esen Gök Kimdir? Evinde Ölü Bulunan Türkiye'nin İlk Yarış Spikeri Esen Gök'ün Ölüm Sebebi Ne?
Türkiye'nin ilk kadın yarış spikeri Esen Gök'e 36 saattir ulaşamayan yakınları yetkililere haber verdi. Telefonu kapalı olan Esen Gök'ün Bakırköy'de bulunan evine çilingir yardımı ile girildi. Eve giren ekipler genç kadının cansız bedeni ile karşılaştı. Bu olayın ardından Esen Gök'ün ölüm sebebi merak edildi. Esen Gök intihar mı etti?
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Esen Gök Kimdir?
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Esen Gök'ün Eğitim ve Kariyer Yolculuğu
Türkiye’nin İlk Kadın Yarış Spikeri Esen Gök
Esen Gök'ün Ölümü ve Açıklanan Detaylar
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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