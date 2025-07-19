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Esen Gök Kimdir? Evinde Ölü Bulunan Türkiye'nin İlk Yarış Spikeri Esen Gök'ün Ölüm Sebebi Ne?

Esen Gök Kimdir? Evinde Ölü Bulunan Türkiye'nin İlk Yarış Spikeri Esen Gök'ün Ölüm Sebebi Ne?

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
19.07.2025 - 20:25 Son Güncelleme: 19.07.2025 - 20:30

Türkiye'nin ilk kadın yarış spikeri Esen Gök'e 36 saattir ulaşamayan yakınları yetkililere haber verdi. Telefonu kapalı olan Esen Gök'ün Bakırköy'de bulunan evine çilingir yardımı ile girildi. Eve giren ekipler genç kadının cansız bedeni ile karşılaştı. Bu olayın ardından Esen Gök'ün ölüm sebebi merak edildi. Esen Gök intihar mı etti?

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Esen Gök Kimdir?

Esen Gök Kimdir?

Esen Gök, Türkiye’nin ilk kadın at yarışı spikeridir. Ülkemizin önemli bir televizyon sunucusu ve moderatördür. Türkiye'de bir ilke imza atarak 30 Haziran 2019 tarihinde Veliefendi Hipodromu’nda düzenlenen Kadın Binici Dostluk Kupası’nda yarış anlatımı yaparak bu alanda öncü oldu. Yarışların enerjisini ekranlara taşıyan başarılı tarzı ile spikerlikten yarış yorumculuğuna kadar birçok alanda dikkat çekti.

Esen Gök'ün Eğitim ve Kariyer Yolculuğu

Esen Gök'ün Eğitim ve Kariyer Yolculuğu

Üniversite yıllarında Ege TV’de muhabirlik yaparak medya sektörüne adım atan Gök, kanalın kapanmasının ardından TJK TV’ye transfer oldu. TJK TV’de at yarışları ve at dünyasıyla ilgili içeriklere odaklandı. Bu süreçte hem yarış sunuculuğu hem de analiz rolleri üstlendi.

Türkiye’nin İlk Kadın Yarış Spikeri Esen Gök

Türkiye’nin İlk Kadın Yarış Spikeri Esen Gök

Esen Gök, at yarışlarında kadın sesiyle anlatım yapmanın önündeki önyargıları kırdı. Türkiye Jokey Kulübü ve Veliefendi Hipodromu’nda spikerlik yaparak bu alana farklı bir renk kattı.

Esen Gök'ün Ölümü ve Açıklanan Detaylar

Esen Gök'ün Ölümü ve Açıklanan Detaylar

Ne yazık ki Gök, 19 Temmuz 2025 tarihinde, İstanbul Bakırköy’deki evinde ölü bulundu. Kendisine saatlerce ulaşamayan arkadaşları ekipler yardımıyla, evine girdi. Genç kadının cansız bedenine ulaşıldığı belirtildi. Otopsi ve soruşturma süreçleri halen devam etmekte olup, ölüm nedenine dair resmi açıklamalar bekleniyor. İlk bulgulara göre intihar şüphesi üzerinde duruluyor.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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