Rusya’da Peş Peşe Depremler: Tsunami Uyarısı Yapıldı

Amerika Birleşik Devletleri Jeoloji Araştırmaları Kurumu (USGS) tarafından yapılan açıklamada, daha önce meydana gelen 5,0 ve 6,7 büyüklüğündeki depremlerin tsunami uyarısını beraberinde getirmediği ancak bu depremlerin ardından 7,4 büyüklüğünde bir sarsıntı daha yaşandığı belirtildi.