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Rusya’da Peş Peşe Depremler: Tsunami Uyarısı Yapıldı

Rusya’da Peş Peşe Depremler: Tsunami Uyarısı Yapıldı

Rusya
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
20.07.2025 - 11:12

Rusya’ya bağlı Kamçatka Yarımadası’nda peş peşe yaşanan depremler sonrasında tsunami uyarısı verildi. 600’den fazla yanardağın bulunduğu Kamçatka Yarımadası’nda, 5,0, 6,7 ve 7.4 büyüklüğünde deprem yaşandı.

Depremde can kaybının yaşanıp yaşanmadığı ile ilgili açıklama yapılmadı.

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Rusya'nın uzak doğusunda yer alan Kamçatka Yarımadası'nda yaşanan depremler korkuya neden oldu.

Rusya'nın uzak doğusunda yer alan Kamçatka Yarımadası'nda yaşanan depremler korkuya neden oldu.

Amerika Birleşik Devletleri Jeoloji Araştırmaları Kurumu (USGS) tarafından yapılan açıklamada, daha önce meydana gelen 5,0 ve 6,7 büyüklüğündeki depremlerin tsunami uyarısını beraberinde getirmediği ancak bu depremlerin ardından 7,4 büyüklüğünde bir sarsıntı daha yaşandığı belirtildi.

Rusya ve Hawaii için tsunami uyarısı yapıldı.

Rusya ve Hawaii için tsunami uyarısı yapıldı.

USGS, Pasifik'te Petropavlovsk-Kamchatsky kenti açıklarındaki merkez üssüne 300 kilometre mesafede yer alan bölgelerde 'zararlı tsunami dalgalarının meydana gelebileceği' uyarısında bulundu. 

USGS, Hawaii ve Rusya için tsunami uyarısı yaptı.

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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