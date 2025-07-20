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Altan Öymen’in Ardından Bir Vefat Haberi Daha: Lale Karabıyık Hayatını Kaybetti

Altan Öymen’in Ardından Bir Vefat Haberi Daha: Lale Karabıyık Hayatını Kaybetti

CHP
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
20.07.2025 - 10:09

Eski CHP Genel Başkanı Altan Öymen’in vefatından sonra 3 dönem boyunca CHP’den Bursa Milletvekilliği yapan  Prof. Dr. Lale Karabıyık’ın da 59 yaşındaki hayatını kaybettiği öğrenildi.

Karabıyık için yarın saat 10.00’da Uludağ Üniversitesi’nde tören düzenlenecek.

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Cumhuriyet Halk Partisi Altan Öymen’den sonra bir vefat haberi ile daha sarsıldı.

Cumhuriyet Halk Partisi Altan Öymen’den sonra bir vefat haberi ile daha sarsıldı.

Eski CHP Bursa Milletvekili Prof. Dr. Lale Karabıyık, bir süredir tedavi gördüğü hastanede 59 yaşında hayatını kaybetti.

Prof. Dr. Karabıyık için ilk tören yarın saat 10.00’da Uludağ Üniversitesinde düzenlenecek. Törenin ardından cenaze namazı öğle vakti Bursa Ulu Cami'de kılınacak. Karabıyık, daha sonra memleketi Bilecik’te toprağa verilecek.

CHP Bursa Milletvekili olarak 2015'te TBMM'ye giren Karabıyık, bu görevini 3 dönem sürdürmüştü.

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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