Lale Karabıyık Kimdir? Eski CHP Milletvekili Lale Karabıyık Neden Vefat Etti?

Lale Karabıyık, üç dönem boyunca Bursa milletvekilliği yapmış CHP'li isimdir. 1965 yılında Bilecik'te dünyaya gelen isim, lisans hayatının başlamasıyla birlikte Bursa'ya taşındı.

Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümünden 1986 yılında mezun oldu, 1989 yılında yüksek lisans eğitimini, 1993 yılında ise doktora eğitimini tamamladı.

Karabıyık, Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü finans ana bilim dalına profesör olarak atandı. Bu süreçte idari görevlerde de bulundu. Ayrıca yerel ve ulusal basında ekonomi ve piyasaya dair yazılarıyla tanındı.

Lale Karabıyık, 24 Ocak 2016 tarihinde CHP Sosyal Politikalardan sorumlu Genel Başkan yardımcısı olarak görevlendirildi. 2018'de ise Eğitim Politikalarından sorumlu Genel Başkan yardımcısı oldu. 2023'te, MYK'dan istifa etti.

Lale Karabıyık Nereli?

Lale Karabıyık, Bileciklidir.

Lale Karabıyık Kaç Yaşında?

Lale Karabıyık 59 yaşında hayatını kaybetti.