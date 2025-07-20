Lale Karabıyık Kimdir? Eski CHP Milletvekili Lale Karabıyık Neden Vefat Etti?
CHP'de üst üste üzücü vefat haberleri geldi. Geçtiğimiz günlerde, eski CHP Genel Başkanı Altan Öymen hayatını kaybetmişti. Son olarak 3 dönem boyunca CHP’den Bursa Milletvekilliği yapan Lale Karabıyık’ın hayatını kaybettiği öğrenildi. Karabıyık'ın vefat haberi, ailesini ve sevenlerini yasa boğdu.
Peki Lale Karabıyık neden vefat etti, kaç yaşındaydı?
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Lale Karabıyık Kimdir?
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Lale Karabıyık Neden Vefat Etti?
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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