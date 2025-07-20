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Lale Karabıyık Kimdir? Eski CHP Milletvekili Lale Karabıyık Neden Vefat Etti?

Lale Karabıyık Kimdir? Eski CHP Milletvekili Lale Karabıyık Neden Vefat Etti?

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
20.07.2025 - 10:51

CHP'de üst üste üzücü vefat haberleri geldi. Geçtiğimiz günlerde, eski CHP Genel Başkanı Altan Öymen hayatını kaybetmişti. Son olarak 3 dönem boyunca CHP’den Bursa Milletvekilliği yapan Lale Karabıyık’ın hayatını kaybettiği öğrenildi. Karabıyık'ın vefat haberi, ailesini ve sevenlerini yasa boğdu.

Peki Lale Karabıyık neden vefat etti, kaç yaşındaydı?

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Lale Karabıyık Kimdir?

Lale Karabıyık Kimdir?

Lale Karabıyık, üç dönem boyunca Bursa milletvekilliği yapmış CHP'li isimdir. 1965 yılında Bilecik'te dünyaya gelen isim, lisans hayatının başlamasıyla birlikte Bursa'ya taşındı.

Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümünden 1986 yılında mezun oldu, 1989 yılında yüksek lisans eğitimini, 1993 yılında ise doktora eğitimini tamamladı.

Karabıyık, Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü finans ana bilim dalına profesör olarak atandı. Bu süreçte idari görevlerde de bulundu. Ayrıca yerel ve ulusal basında ekonomi ve piyasaya dair yazılarıyla tanındı.

Lale Karabıyık, 24 Ocak 2016 tarihinde CHP Sosyal Politikalardan sorumlu Genel Başkan yardımcısı olarak görevlendirildi. 2018'de ise Eğitim Politikalarından sorumlu Genel Başkan yardımcısı oldu. 2023'te, MYK'dan istifa etti. 

Lale Karabıyık Nereli?

Lale Karabıyık, Bileciklidir.

Lale Karabıyık Kaç Yaşında?

Lale Karabıyık 59 yaşında hayatını kaybetti.

Lale Karabıyık Neden Vefat Etti?

Lale Karabıyık Neden Vefat Etti?

Lale Karabıyık, bir süredir hastanede tedavi görüyordu. Karabıyık, tedavi gördüğü hastanede 59 yaşında hayatını kaybetti. Karabıyık'ın cenaze töreni ise 21 Temmuz Pazartesi günü düzenlenecek.

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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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