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Bir Baba Otizmli Oğluyla Dalga Geçenlere Ders Gibi Cevap Verdi: "Herkes Oğlum Gibi Olamaz, O Özel Bir İnsan"

Bir Baba Otizmli Oğluyla Dalga Geçenlere Ders Gibi Cevap Verdi: "Herkes Oğlum Gibi Olamaz, O Özel Bir İnsan"

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
13.07.2025 - 12:20

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Otizm, bireyin sosyal iletişimde ve davranışlarında farklılıklar gösterdiği nörogelişimsel bir farklılıktır. Genellikle yaşamın ilk yıllarında ortaya çıkar ve ömür boyu sürer. Otizmli bireyler göz teması kurmakta, duyguları anlamakta ya da ifade etmekte zorlanabilir, tekrarlayan hareketler yapabilir ve belirli rutinlere sıkı sıkıya bağlı olabilirler. Her bireyde belirtiler farklı düzeyde görüldüğü için “spektrum” ifadesi kullanılır. Otizmin kesin bir tedavisi olmamakla birlikte, erken tanı ve uygun eğitimle bireyin yaşam kalitesi büyük ölçüde artırılabilir.

Otizmli oğluyla paylaşım yapan bir baba 'Sen oğlundan da hastasın' diyen bir şahsa yanıt verdi. 'Oğlumla dalga geçip, hakaret edenler gibi sağlıklı olacaksam ben de oğlum gibi olmaya razıyım. Herkes oğlum gibi olamaz, o özel bir insan' diyen baba empatinin önemini bir kere daha hatırlattı.

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"Herkes oğlum gibi olamaz, o özel bir insan"

"Herkes oğlum gibi olamaz, o özel bir insan"

Engelli bir çocuğa sahip olmak, aileler için hem duygusal hem de fiziksel anlamda zorlu ama bir o kadar da öğretici bir yolculuktur. Başlangıçta hayal edilenlerin yerini belirsizlik ve kaygı alabilir. Ancak zamanla aileler, çocuğun farklılıklarıyla birlikte güçlü yönlerini de keşfeder. Bu süreç, ailenin hayata ve dünyaya bakış açısını tamamen değiştirir. Toplumun desteği, anlayışı ve erişilebilirlik olanakları arttıkça, engelli çocukların potansiyellerini gerçekleştirmeleri ve ailelerin yüklerinin hafiflemesi mümkün. Bu yüzden herkese büyük sorumluluk düşüyor.

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Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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