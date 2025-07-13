Bir Baba Otizmli Oğluyla Dalga Geçenlere Ders Gibi Cevap Verdi: "Herkes Oğlum Gibi Olamaz, O Özel Bir İnsan"

Otizm, bireyin sosyal iletişimde ve davranışlarında farklılıklar gösterdiği nörogelişimsel bir farklılıktır. Genellikle yaşamın ilk yıllarında ortaya çıkar ve ömür boyu sürer. Otizmli bireyler göz teması kurmakta, duyguları anlamakta ya da ifade etmekte zorlanabilir, tekrarlayan hareketler yapabilir ve belirli rutinlere sıkı sıkıya bağlı olabilirler. Her bireyde belirtiler farklı düzeyde görüldüğü için “spektrum” ifadesi kullanılır. Otizmin kesin bir tedavisi olmamakla birlikte, erken tanı ve uygun eğitimle bireyin yaşam kalitesi büyük ölçüde artırılabilir.

Otizmli oğluyla paylaşım yapan bir baba 'Sen oğlundan da hastasın' diyen bir şahsa yanıt verdi. 'Oğlumla dalga geçip, hakaret edenler gibi sağlıklı olacaksam ben de oğlum gibi olmaya razıyım. Herkes oğlum gibi olamaz, o özel bir insan' diyen baba empatinin önemini bir kere daha hatırlattı.