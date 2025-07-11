"Babama Sözümü Tuttum": 6 Şubat Depreminde Babasını Kaybeden Şevval Ece Kılınçer, LGS’de 500 Tam Puan Aldı

15 Haziran 2025’te milyonlarca öğrenci Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavında ter döktü. Lise öğrenimine adım atacak çocukların heyecanlı bekleyişi bugün sona erdi. Sonuçlar bugün, yani 11 Temmuz 2025 Cuma günü saat 10.00 itibarıyla öğrencilerin erişimine açıldı. Sınava başvuran yaklaşık 1.010.916 adaydan 963.142’si sınava katıldı ve bu yıl 719 öğrenci tüm soruları doğru yanıtlayarak tam puan elde etti.
O öğrenciler arasında 6 Şubat depreminde babasını kaybeden Şevval Ece Kılınçer de vardı. Babasına sınavda çok başarılı olacağının sözünü verdiğini söyleyen Kılınçer 'Babama sözümü tuttuğum için gururluyum' dedi.
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Depremin acısı hala ilk günkü gibi...
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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