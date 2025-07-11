onedio
article/comments
article/share
Haberler
Video
"Babama Sözümü Tuttum": 6 Şubat Depreminde Babasını Kaybeden Şevval Ece Kılınçer, LGS’de 500 Tam Puan Aldı

"Babama Sözümü Tuttum": 6 Şubat Depreminde Babasını Kaybeden Şevval Ece Kılınçer, LGS’de 500 Tam Puan Aldı

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
11.07.2025 - 15:23 Son Güncelleme: 11.07.2025 - 15:24

İçerik Devam Ediyor

15 Haziran 2025’te milyonlarca öğrenci Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavında ter döktü. Lise öğrenimine adım atacak çocukların heyecanlı bekleyişi bugün sona erdi. Sonuçlar bugün, yani 11 Temmuz 2025 Cuma günü saat 10.00 itibarıyla öğrencilerin erişimine açıldı. Sınava başvuran yaklaşık 1.010.916 adaydan 963.142’si sınava katıldı ve bu yıl 719 öğrenci tüm soruları doğru yanıtlayarak tam puan elde etti.

O öğrenciler arasında 6 Şubat depreminde babasını kaybeden Şevval Ece Kılınçer de vardı. Babasına sınavda çok başarılı olacağının sözünü verdiğini söyleyen Kılınçer 'Babama sözümü tuttuğum için gururluyum' dedi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Buradan izleyebilirsiniz;

Depremin acısı hala ilk günkü gibi...

Depremin acısı hala ilk günkü gibi...

6 Şubat 2023’te Türkiye tarihinin en yıkıcı depremlerinden biri yaşandı. Merkez üssü Kahramanmaraş olan, 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki iki büyük deprem, başta Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman, Gaziantep, Malatya ve Şanlıurfa olmak üzere 11 ili derinden sarstı. Binlerce bina yerle bir olurken, on binlerce insan hayatını kaybetti ve milyonlarca kişi evsiz kaldı. Depremler, sadece can kaybıyla değil, büyük bir insani krizle de sonuçlandı. Türkiye genelinde ve uluslararası alanda büyük bir yardım seferberliği başlatılırken, felaketin yaraları hâlâ sarılmaya çalışılıyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu videolar da ilginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
6
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın