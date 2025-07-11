"Babama Sözümü Tuttum": 6 Şubat Depreminde Babasını Kaybeden Şevval Ece Kılınçer, LGS’de 500 Tam Puan Aldı

6 Şubat 2023’te Türkiye tarihinin en yıkıcı depremlerinden biri yaşandı. Merkez üssü Kahramanmaraş olan, 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki iki büyük deprem, başta Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman, Gaziantep, Malatya ve Şanlıurfa olmak üzere 11 ili derinden sarstı. Binlerce bina yerle bir olurken, on binlerce insan hayatını kaybetti ve milyonlarca kişi evsiz kaldı. Depremler, sadece can kaybıyla değil, büyük bir insani krizle de sonuçlandı. Türkiye genelinde ve uluslararası alanda büyük bir yardım seferberliği başlatılırken, felaketin yaraları hâlâ sarılmaya çalışılıyor.