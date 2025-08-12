onedio
Yine Bir Sosyal Medya Kullanıcısı Heyecanla Gittiği Paris'in Aslında Nasıl Göründüğünü Paylaştı

Yine Bir Sosyal Medya Kullanıcısı Heyecanla Gittiği Paris'in Aslında Nasıl Göründüğünü Paylaştı

12.08.2025 - 09:09

Paris, yıllardır dünyanın en çok turist çeken şehirlerinden biri. Romantizmin her köşesinde hissedildiği bir atmosfere sahip olduğundan dolayı “aşk şehri” olarak anılıyor. Seine Nehri kıyısındaki yürüyüş yolları, ışıl ışıl Eyfel Kulesi, şirin kafeler ve tarihi sokaklar, çiftler için adeta bir masal ya da bir film sahnesindeymiş hissi verir.

Fakat Paris son zamanlarda farklı bir imajla anılmaya başlandı. Şehrin artan hava kirliliği, çöp sorunları ve turizm yoğunluğunun getirdiği kalabalık, romantik atmosferin önüne geçti. Pek çok turist Paris'in sosyal medyadaki görünümü ile gerçekte nasıl göründüğünü karşılaştırıyor. Yine bir turistten benzer bir video geldi.

Buradan izleyebilirsiniz;

Sosyal medyada Paris/ Gerçekte Paris

Sosyal medyada Paris/ Gerçekte Paris

Karşılaştırmalar pek çok kişiye şaşırtıp seyahat rotasını değiştirmelerine sebep olsa da bu görüntüyü oldukça normal karşılayanlar da bir hayli fazla. Bu görüntülerin aslında pek bir şey ifade etmediğini, her ülkenin ve her şehrin benzer bölgeleri olduğunu belirtiyorlar. Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz?

