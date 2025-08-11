onedio
Çanakkale'deki Yangına Müdahale Eden İtfaiye Eri Alevlerin Arasında Kalan Bir Köpek ve Kaplumbağayı Kurtardı

Çanakkale'deki Yangına Müdahale Eden İtfaiye Eri Alevlerin Arasında Kalan Bir Köpek ve Kaplumbağayı Kurtardı

Pelin Yelda Göktepe
11.08.2025

Türkiye'nin birçok şehri, sıcaklar bastırdığından beri yangınlarla mücadele ediyor. Sıcak hava dalgasının yanı sıra etkili olan poyraz sebebiyle, çıkan yangınlar hızla yayılıyor. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, bugün yaptığı açıklamada, Türkiye genelinde çıkan 55 orman yangınının 45'inin kontrol altına alındığını belirtti.

Çanakkale'de geçtiğimiz günlerde başlayan yangın yerleşim yerlerine ulaştı. Bazı evler küle dönerken, insanlar yaşadıkları yerlerden tahliye edildi. Bölgedeki yangına müdahale eden bir itfaiye eri, ormanda yanmak üzere olan bir köpek ve bir kaplumbağayı kurtararak güvenli alana taşıdı. O anlar verilen mücadelenin zorluğunu gözler önüne serdi.

Buradan izleyebilirsiniz;

Yangınlardan en çok etkilenenlerden biri de ormanda yaşayan canlılar oluyor.

Yangın sırasında pek çok hayvan, hızla yayılan alevlerden kaçamıyor ya da dumandan zehirleniyor. Hayatta kalabilenler ise yuvalarını, besin kaynaklarını ve güvenli yaşam alanlarını kaybediyor. Bu durum, hayvanların göç etmesine, farklı ekosistemlerde zor koşullarda yaşamasına ve bazılarının neslinin tehlikeye girmesine yol açıyor. Orman yangınları, bir anda yüzlerce canlının yaşamını altüst eden büyük bir felakettir. Bu yüzden yapılan uyarılara ve gerekli kurallara uymak büyük önem taşıyor.

