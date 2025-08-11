Çanakkale'deki Yangına Müdahale Eden İtfaiye Eri Alevlerin Arasında Kalan Bir Köpek ve Kaplumbağayı Kurtardı

Türkiye'nin birçok şehri, sıcaklar bastırdığından beri yangınlarla mücadele ediyor. Sıcak hava dalgasının yanı sıra etkili olan poyraz sebebiyle, çıkan yangınlar hızla yayılıyor. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, bugün yaptığı açıklamada, Türkiye genelinde çıkan 55 orman yangınının 45'inin kontrol altına alındığını belirtti.

Çanakkale'de geçtiğimiz günlerde başlayan yangın yerleşim yerlerine ulaştı. Bazı evler küle dönerken, insanlar yaşadıkları yerlerden tahliye edildi. Bölgedeki yangına müdahale eden bir itfaiye eri, ormanda yanmak üzere olan bir köpek ve bir kaplumbağayı kurtararak güvenli alana taşıdı. O anlar verilen mücadelenin zorluğunu gözler önüne serdi.