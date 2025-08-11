onedio
İsviçre'de Terk Edilmiş Köylerde Yaşamayı Kabul Edenlere 50 Bin Frank Verileceği Doğru mu?

Pelin Yelda Göktepe
11.08.2025 - 19:22 Son Güncelleme: 11.08.2025 - 20:01

Sosyal medyada pek çok ülkenin terk edilmiş köylerinde yaşamayı kabul edenlere vatandaşlık, para yardımı gibi destekler verileceği haberlerine sık sık rastlıyoruz. İtalya, Norveç gibi ülkeler gerekli şartlarını açıklamıştı. Orada belli bir süre yaşamak, bir ev satın almak ya da onarmak gibi bazı şartlar mevcut. Benzer bir haber de İsviçre'den geldi. Peki bu haber doğru mu? 

'bilgicberkoo' isimli içerik üreticisi o köye giderek şartları yerinde öğrendi. Bildiğiniz üzere İsviçre dünyanın refah seviyesi en yüksek ülkelerinden biri. Bu teklif özellikle yurt dışında yaşamak isteyenleri oldukça heyecanlandırmıştı. Şartlar da pek çok kişiye oldukça uygun geldi.

Buradan izleyebilirsiniz;

"Çocuklar için 10.000 Frank, yetişkinler için ise 25.000 Frank"

Burada yaşamayı kabul edenlerin 10 yıl boyunca köyde kalmaları, bir evi onarmaları ve tarım ve hayvancılık gibi işlerle uğraşması isteniyor. Çocuklar için 10.000 Frank, yetişkinler için ise 25.000 Frank’a kadar para desteği sağlanıyor. Fakat köyün elektrik, internet gibi sorunları bulunuyor.

Peki siz bu köyde yaşamayı kabul eder miydiniz? Yorumlarda buluşalım.

Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
