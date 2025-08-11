İsviçre'de Terk Edilmiş Köylerde Yaşamayı Kabul Edenlere 50 Bin Frank Verileceği Doğru mu?

Sosyal medyada pek çok ülkenin terk edilmiş köylerinde yaşamayı kabul edenlere vatandaşlık, para yardımı gibi destekler verileceği haberlerine sık sık rastlıyoruz. İtalya, Norveç gibi ülkeler gerekli şartlarını açıklamıştı. Orada belli bir süre yaşamak, bir ev satın almak ya da onarmak gibi bazı şartlar mevcut. Benzer bir haber de İsviçre'den geldi. Peki bu haber doğru mu?

'bilgicberkoo' isimli içerik üreticisi o köye giderek şartları yerinde öğrendi. Bildiğiniz üzere İsviçre dünyanın refah seviyesi en yüksek ülkelerinden biri. Bu teklif özellikle yurt dışında yaşamak isteyenleri oldukça heyecanlandırmıştı. Şartlar da pek çok kişiye oldukça uygun geldi.