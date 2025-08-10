Biraz Çenemiz Yorulsun: Bodrum'da 7.000.000 Euro'ya Satılan Denize Sıfır Malikane Viral Oldu

Ülkemizde genel olarak her alanda yaşanan fiyat artışları, özellikle emlak sektöründe çok daha belirgin bir şekilde hissediliyor. İnşaat maliyetlerindeki yükseliş, arsa fiyatlarının artması ve talebin yüksek olması, konut fiyatlarını hızlı bir şekilde yukarı çekti. Bu durum, hem alıcıların hem de kiracıların bütçelerini ciddi anlamda zorluyor. Artık çalışarak ev almak bir hayal. İnsanlar da madem hayal kuruyoruz, kendimize sınır koymaya gerek yok diye düşünerek lüks ev ilanlarını incelemeyi bir hobi haline getirdi.

Bodrum'da 7.000.000 Euro'ya satılan denize sıfır malikane sosyal medyada viral oldu. Evin ücreti ile başka neler yapılabilir, hesaplanmaya başlandı.