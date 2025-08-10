onedio
article/comments
article/share
Haberler
Video
Biraz Çenemiz Yorulsun: Bodrum'da 7.000.000 Euro'ya Satılan Denize Sıfır Malikane Viral Oldu

Biraz Çenemiz Yorulsun: Bodrum'da 7.000.000 Euro'ya Satılan Denize Sıfır Malikane Viral Oldu

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
10.08.2025 - 12:46

İçerik Devam Ediyor

Ülkemizde genel olarak her alanda yaşanan fiyat artışları, özellikle emlak sektöründe çok daha belirgin bir şekilde hissediliyor. İnşaat maliyetlerindeki yükseliş, arsa fiyatlarının artması ve talebin yüksek olması, konut fiyatlarını hızlı bir şekilde yukarı çekti. Bu durum, hem alıcıların hem de kiracıların bütçelerini ciddi anlamda zorluyor. Artık çalışarak ev almak bir hayal. İnsanlar da madem hayal kuruyoruz, kendimize sınır koymaya gerek yok diye düşünerek lüks ev ilanlarını incelemeyi bir hobi haline getirdi.

Bodrum'da 7.000.000 Euro'ya satılan denize sıfır malikane sosyal medyada viral oldu. Evin ücreti ile başka neler yapılabilir, hesaplanmaya başlandı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Buradan izleyebilirsiniz;

10 Ağustos Pazar gününün kuru ile yaklaşık 332.000.000 TL...

10 Ağustos Pazar gününün kuru ile yaklaşık 332.000.000 TL...

Bildiğiniz üzere bir kaç yıl önce Türkiye'den ev almak, Türkiye'de tatil yapmak döviz geliri olanlar için çok ucuzdu. Fakat fiyat artışları onları da etkiledi. Türkiye'deki ortalama bir ev fiyatına yurt dışında oldukça lüks evler alınabiliyor. Sosyal medyada sık sık benzer karşılaştırmalar yapılıyor. 

Bununla birlikte insanlar bu alamayacakları lüks evleri gezmeyi de bir hobi haline getirmiş. Emlakçıların açıkladığına göre özellikle 'manifestlemek' için insanlar hayallerindeki evi yalnızca geziyormuş. Bu durum da emlak sektörünün geldiği noktayı bir kere daha gösterdi.

👇

👇
twitter.com
twitter.com
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
twitter.com
twitter.com
twitter.com

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Buradan izleyebilirsiniz;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe
Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın