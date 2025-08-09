onedio
Nedir Bu Sugar Dating? Lüks Yaşamıyla Ünlü Olan Monaco'da Zengin İş İnsanlarının Görüntüleri Gündem Oldu

Pelin Yelda Göktepe
Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
09.08.2025 - 18:04 Son Güncelleme: 09.08.2025 - 18:42

Monaco, küçük, bağımsız bir prensliktir. Yüzölçümü yaklaşık 2 km² olan Monaco, dünyadaki en küçük ülkelerden biri. Monaco genel olarak lüks yaşam tarzı, yat limanları, Monte Carlo kumarhaneleri, Formula 1 Grand Prix’si ve yüksek gelirli vatandaşları ile tanınıyor. Vergi avantajları sayesinde birçok ünlü, iş insanı ve zengin yatırımcı için cazip bir yerleşim yeri. İklimi ile de zenginlerin gözdesi olan Monaco’da yazlar sıcak ve güneşli, kışlar ise ılıman geçiyor. Modern gökdelenler ve tarihi binaların iç içe geçtiği bu küçük şehir devleti, hem turistik cazibesi hem de yaşam kalitesiyle dikkat çekiyor.

Monaco'da zengin kesimin gece hayatı bir kullanıcısı tarafından görüntülendi. Çiftler arasındaki yaş farklı dikkat çekerken 'sugar dating' kavramı üzerine konuşulmaya başlandı.

Buradan izleyebilirsiniz;

Nedir bu 'sugar dating'?

Sugar dating, maddi destek ile sosyal veya romantik yakınlığın karşılıklı anlaşma çerçevesinde değiş tokuş edildiği bir ilişki olarak tanımlanıyor. Bu tür ilişkilerde genellikle “sugar daddy” veya “sugar mommy” olarak adlandırılan maddi açıdan güçlü taraf, “sugar baby” olarak bilinen tarafa para, hediye, seyahat veya yaşam masrafı desteği sağlar. Karşılığında ise sugar baby, zamanını, ilgisini sunarken hayatın pek çok alanında oan eşlik eder. Taraflar arasındaki beklentiler baştan konuşulur ve bu şeffaflık, sugar dating’i tek taraflı maddi çıkar amaçlı ilişkilerden ayırır. İlişkinin doğası tamamen tarafların yaptığı anlaşmaya bağlıdır ve bu anlaşma romantik bağ, arkadaşlık veya sadece sosyal etkinliklere eşlik gibi farklı şekillerde olabilir. Etik kısmı ise elbette tartışılır.

