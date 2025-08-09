Nedir Bu Sugar Dating? Lüks Yaşamıyla Ünlü Olan Monaco'da Zengin İş İnsanlarının Görüntüleri Gündem Oldu

Monaco, küçük, bağımsız bir prensliktir. Yüzölçümü yaklaşık 2 km² olan Monaco, dünyadaki en küçük ülkelerden biri. Monaco genel olarak lüks yaşam tarzı, yat limanları, Monte Carlo kumarhaneleri, Formula 1 Grand Prix’si ve yüksek gelirli vatandaşları ile tanınıyor. Vergi avantajları sayesinde birçok ünlü, iş insanı ve zengin yatırımcı için cazip bir yerleşim yeri. İklimi ile de zenginlerin gözdesi olan Monaco’da yazlar sıcak ve güneşli, kışlar ise ılıman geçiyor. Modern gökdelenler ve tarihi binaların iç içe geçtiği bu küçük şehir devleti, hem turistik cazibesi hem de yaşam kalitesiyle dikkat çekiyor.

Monaco'da zengin kesimin gece hayatı bir kullanıcısı tarafından görüntülendi. Çiftler arasındaki yaş farklı dikkat çekerken 'sugar dating' kavramı üzerine konuşulmaya başlandı.