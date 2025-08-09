Jennifer Lopez'in Konserine Katılanlara Bilet Ücretleri ve Konserin Nasıl Geçtiği Soruldu

Kaynak: https://www.instagram.com/p/DNDGGFEIFD9/
Pop müziğin tartışmasız kraliçesi Jennifer Lopez, uzun bir aranın ardından İstanbul’da hayranlarıyla buluştu. Enerjik sahne performansı, etkileyici dansları ve her birimizin ezberinde olan şarkılarıyla izleyicilere unutulmaz bir gece yaşattı. İstanbul’un büyülü atmosferinde gerçekleşen bu konser, Jennifer Lopez hayranlarını oldukça heyecanlandırmıştı. Peki konser nasıl geçti.
Bir içerik üreticisi konser alanındaki insanlara bilete kaç para ödediklerini ve konserin nasıl geçtiğini sordu.
Buradan izleyebilirsiniz;
"Ortalarına doğru ufak bir sıkılma durumu oldu"
