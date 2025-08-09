onedio
Jennifer Lopez'in Konserine Katılanlara Bilet Ücretleri ve Konserin Nasıl Geçtiği Soruldu

Pelin Yelda Göktepe
09.08.2025 - 17:00

Pop müziğin tartışmasız kraliçesi Jennifer Lopez, uzun bir aranın ardından İstanbul’da hayranlarıyla buluştu. Enerjik sahne performansı, etkileyici dansları ve her birimizin ezberinde olan şarkılarıyla izleyicilere unutulmaz bir gece yaşattı. İstanbul’un büyülü atmosferinde gerçekleşen bu konser, Jennifer Lopez hayranlarını oldukça heyecanlandırmıştı. Peki konser nasıl geçti.

Bir içerik üreticisi konser alanındaki insanlara bilete kaç para ödediklerini ve konserin nasıl geçtiğini sordu.

Buradan izleyebilirsiniz;

"Ortalarına doğru ufak bir sıkılma durumu oldu"

"Ortalarına doğru ufak bir sıkılma durumu oldu"

Pop müziğin kraliçelerinden biri olan Jennifer Lopez, hem Antalya'da hem de İstanbul'da sevenleriyle buluştu. 23 Temmuz'da Antalya'da 5 Ağustos'ta ise İstanbul Yenikapı Festival Park’ta sahne aldı. Konsere pek çok ünlü isim de katıldı ve kendisiyle görüşüp fotoğraf çekilmek için dudak uçuklatan bir ücret ödedikleri konuşuldu. Konsere gidenler ise genel olarak oturma sorunundan bahsetti.

