Mabel Matiz'in 2 Yıl Küs Kaldığı Babasıyla Barışma Hikayesi Duygulandırdı

Mabel Matiz'in 2 Yıl Küs Kaldığı Babasıyla Barışma Hikayesi Duygulandırdı

Esra Demirci - TV Editörü
09.08.2025 - 14:59

Mabel Matiz, bugün Türkiye’nin en sevilen müzisyenlerinden biri. Ancak müzik yolculuğuna başlamadan önce bambaşka bir meslek planı vardı: diş hekimliği. Üniversitede bu alanda eğitim alan Mabel Matiz, bir noktada diş hekimliğini bırakıp müziğe yönelmeye karar verdi. Fakat bu babasıyla tam 2 yıl küs kalmasına neden oldu. Mabel Matiz, babasıyla nasıl barıştığını Pop Bizde'ye anlattı.

KAYNAK: Pop Bizde/ Fizy

Videoyu buradan izleyebilirsiniz:

Mabel Matiz, dilimizden düşüremediğimiz şarkılarıyla Türkiye’nin en tanınan ve sevilen müzisyenlerinden biri.

Biz onu en başından beri sanatçı kişliğiyle tanısak da kariyerinin başında bambaşka bir planı vardı: diş hekimi olmak. Üniversitede diş hekimliği okuyan Mabel Matiz, bir süre sonra bu mesleğin kendisine göre olmadığını fark etti ve tümüyle müziğe yönelmeye karar verdi.

Bu karar, özellikle babasında büyük bir endişe yarattı. “Nasıl geçinecek?” ve “Parasını nasıl kazanacak?” kaygıları aralarındaki iletişimin tamamen kopmasına ve babasının tam iki yıl boyunca Mabel Matiz'le konuşmamasına neden oldu.

Pop Bizde'ye konuk olan Mabel Matiz, babasıyla nasıl barıştığının duygulandıran hikayesini anlattı.

TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
