Mabel Matiz'in 2 Yıl Küs Kaldığı Babasıyla Barışma Hikayesi Duygulandırdı

Biz onu en başından beri sanatçı kişliğiyle tanısak da kariyerinin başında bambaşka bir planı vardı: diş hekimi olmak. Üniversitede diş hekimliği okuyan Mabel Matiz, bir süre sonra bu mesleğin kendisine göre olmadığını fark etti ve tümüyle müziğe yönelmeye karar verdi.

Bu karar, özellikle babasında büyük bir endişe yarattı. “Nasıl geçinecek?” ve “Parasını nasıl kazanacak?” kaygıları aralarındaki iletişimin tamamen kopmasına ve babasının tam iki yıl boyunca Mabel Matiz'le konuşmamasına neden oldu.

Pop Bizde'ye konuk olan Mabel Matiz, babasıyla nasıl barıştığının duygulandıran hikayesini anlattı.