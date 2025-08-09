Mabel Matiz'in 2 Yıl Küs Kaldığı Babasıyla Barışma Hikayesi Duygulandırdı
Mabel Matiz, bugün Türkiye’nin en sevilen müzisyenlerinden biri. Ancak müzik yolculuğuna başlamadan önce bambaşka bir meslek planı vardı: diş hekimliği. Üniversitede bu alanda eğitim alan Mabel Matiz, bir noktada diş hekimliğini bırakıp müziğe yönelmeye karar verdi. Fakat bu babasıyla tam 2 yıl küs kalmasına neden oldu. Mabel Matiz, babasıyla nasıl barıştığını Pop Bizde'ye anlattı.
KAYNAK: Pop Bizde/ Fizy
Mabel Matiz, dilimizden düşüremediğimiz şarkılarıyla Türkiye’nin en tanınan ve sevilen müzisyenlerinden biri.
