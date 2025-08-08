onedio
K-Pop Grubu Blackpink'in Sahnesini Kötüleyen Manifest Üyesi Sueda'nın Yorumu X Kullanıcılarını Kızdırdı!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
08.08.2025 - 20:11

Son zamanların yükselen müzik gruplarından Manifest’in üyesi Sueda, K-Pop’un global fenomeni Blackpink’in sahnesi hakkında yaptığı sert yorumlarla sosyal medyada büyük tepki topladı. “Blackpink’in enerjisi yoktu'  şeklinde konuşan Sueda'nın o açıklaması kısa sürede eleştiri topladı!

Son dönemin en çok konuşulan müzik gruplarından Manifest, sahnedeki başarıları kadar grubun genç kadın üyeleri etrafında yaşanan tartışmalarla da gündemden düşmüyor.

Geçtiğimiz haftalarda Mina’nın aldığı eleştiriler magazin gündemini sallarken, şimdi ise gözler Sueda’ya çevrildi. Hayranlar ve sosyal medya kullanıcıları, Sueda hakkında yapılan yorumlarla sosyal medyada gündem oluşturdu. Manifest’in göz önündeki kızları hakkında başlayan yeni tartışmalar, hem hayranlarını hem de müzik camiasını ikiye böldü.

Manifest grubunun dikkat çeken ismi Mina, geçtiğimiz dönemde sosyal medyada yaptığı bazı paylaşımlar nedeniyle eleştirilerin odağı olmuştu.

Hayranlar ve takipçiler, Mina’nın paylaşımlarındaki bazı ifadeleri tartışmaya açarken, yaşanan bu yoğun tepki sonrası genç isim açıklama yapmak zorunda kalmıştı. Mina, samimi bir dille kaleme aldığı açıklamasında, sözlerinin yanlış anlaşıldığını ve amacının kimseyi kırmak olmadığını belirterek özür dilemişti.

Mina'nın eleştiri toplayan paylaşımlarının ardından sevgilisi kendisine destek vermişti:

Şimdi de Manifest grubunun bir başka üyesi Sueda, K-pop dünyasının dev ismi Blackpink hakkında yaptığı cesur yorumlarla sosyal medyayı karıştırdı.

Sueda'nın 'Blackpink konserini izledim, böyle bir şey yok. O kadar enerjileri yoktu ki. Çok kötü değil mi? Bir de bize bak! Beyonce’ye bak! Kadın kaç yaşında, işini herkes doğru yapsın ya!” şeklindeki sözleri kısa sürede K-pop fanlarının tepkisini çekti. Sueda’nın bu çıkışı, X'te gündem olurken, Blackpink hayranları sert yorumlarla Manifest üyesini eleştirdi.

X kullanıcılarının tepkilerini şöyle bırakalım:

