K-Pop Grubu Blackpink'in Sahnesini Kötüleyen Manifest Üyesi Sueda'nın Yorumu X Kullanıcılarını Kızdırdı!
Son dönemin en çok konuşulan müzik gruplarından Manifest, sahnedeki başarıları kadar grubun genç kadın üyeleri etrafında yaşanan tartışmalarla da gündemden düşmüyor.
Manifest grubunun dikkat çeken ismi Mina, geçtiğimiz dönemde sosyal medyada yaptığı bazı paylaşımlar nedeniyle eleştirilerin odağı olmuştu.
Şimdi de Manifest grubunun bir başka üyesi Sueda, K-pop dünyasının dev ismi Blackpink hakkında yaptığı cesur yorumlarla sosyal medyayı karıştırdı.
