Son Zamanlarda Kilo Aldığını Kabul Eden Derin Talu Fiziğinin Eski Halini Bikinili Fotoğrafıyla Paylaştı!
Sosyal medyanın en çok konuşulan isimlerinden biri olan Derin Talu, son dönemde aldığı kilolarla sosyal medya kullanıcılarından eleştiri toplamıştı. Daha önce maruz kaldığı fiziksel görünüm eleştirilerine karşı sert bir duruş sergileyen Talu, bu kez takipçileriyle içten bir paylaşım yaptı.
Günlük olarak 500 ila 1000 arasında bedensel eleştiriye ve hakarete maruz kaldığını söyleyen Derin Talu yaptığı paylaşımlarla kilo vereceğini söyledi. Eski fiziğini bikinili pozlarla gösteren Talu paylaşımlarıyla dikkat çekti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Sosyetik camianın en dikkat çeken genç isimlerinden biri olan Derin Talu, özel hayatı ve cesur paylaşımlarıyla magazin dünyasının radarından hiç düşmüyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Zaman zaman da tepkilerin odak noktası olan Derin Talu üniversitelerde yaptığı konuşmalardan tutun da konuşma tarzına kadar birçok konuda eleştirilerin hedefi olabiliyor.
Geçtiğimiz günlerde sıklıkla paylaşım yaptığı sosyal medya platformu TikTok'ta kilo aldığını itiraf eden Derin Talu eski bikinili pozunu paylaştı.
👇
👇
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın