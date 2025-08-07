onedio
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Son Zamanlarda Kilo Aldığını Kabul Eden Derin Talu Fiziğinin Eski Halini Bikinili Fotoğrafıyla Paylaştı!

Son Zamanlarda Kilo Aldığını Kabul Eden Derin Talu Fiziğinin Eski Halini Bikinili Fotoğrafıyla Paylaştı!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
07.08.2025 - 18:51

Sosyal medyanın en çok konuşulan isimlerinden biri olan Derin Talu, son dönemde aldığı kilolarla sosyal medya kullanıcılarından eleştiri toplamıştı. Daha önce maruz kaldığı fiziksel görünüm eleştirilerine karşı sert bir duruş sergileyen Talu, bu kez takipçileriyle içten bir paylaşım yaptı. 

Günlük olarak 500 ila 1000 arasında bedensel eleştiriye ve hakarete maruz kaldığını söyleyen Derin Talu yaptığı paylaşımlarla kilo vereceğini söyledi. Eski fiziğini bikinili pozlarla gösteren Talu paylaşımlarıyla dikkat çekti.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Sosyetik camianın en dikkat çeken genç isimlerinden biri olan Derin Talu, özel hayatı ve cesur paylaşımlarıyla magazin dünyasının radarından hiç düşmüyor.

Sosyetik camianın en dikkat çeken genç isimlerinden biri olan Derin Talu, özel hayatı ve cesur paylaşımlarıyla magazin dünyasının radarından hiç düşmüyor.

Ünlü sunucu Defne Samyeli’nin kızı olan Derin Talu, son dönemde hem açıklamaları hem de sosyal medya paylaşımlarıyla çok konuşuluyor.

İddialı makyajları, tarzı ve sosyal medya paylaşımları ile adından bahsettiren Derin Talu hayatını sık sık takipçileriyle paylaşıyor.

Zaman zaman da tepkilerin odak noktası olan Derin Talu üniversitelerde yaptığı konuşmalardan tutun da konuşma tarzına kadar birçok konuda eleştirilerin hedefi olabiliyor.

Zaman zaman da tepkilerin odak noktası olan Derin Talu üniversitelerde yaptığı konuşmalardan tutun da konuşma tarzına kadar birçok konuda eleştirilerin hedefi olabiliyor.

Son zamanlarda eleştirilerin hedefi olmaya devam eden Defne Samyeli’nin kızı Derin Talu, son dönemde yaşadığı sosyal medya baskısı karşısında sessizliğini bozmuştu.

Yaptığı Instagram paylaşımıyla, kilosuyla dalga geçilmesinin ötesine geçen mesajlar aldığını söyleyen Derin Talu, kendisine hayatını sonlandırmasını söyleyen mesajlar geldiğini açıklamıştı.

'Umarım bugün yaşananlar biraz ders olmuştur.' diyen Talu, Nihal Candan'ın anoreksiya nevroza nedeniyle vefatını kastederek, 'Bana günde binlerce 'Ayı, şişko, 100 kilosun' gibi mesajlar geliyor. Umarım Allah kimsenin başına böyle bir şey vermez!' şeklinde konuşmuştu. Talu kilosu hakkında aldığı yorumları paylaşmıştı.

Geçtiğimiz günlerde sıklıkla paylaşım yaptığı sosyal medya platformu TikTok'ta kilo aldığını itiraf eden Derin Talu eski bikinili pozunu paylaştı.

Geçtiğimiz günlerde sıklıkla paylaşım yaptığı sosyal medya platformu TikTok'ta kilo aldığını itiraf eden Derin Talu eski bikinili pozunu paylaştı.

'Biliyorsunuz kilo aldım. Bu normalde çok taktığım bir şey değil. Yavaş yavaş kilo vermeye çalışıyordum. Ama dün eski resimlerime baktım.' diyen Derin Talu sonrasında da 'Kilo vereceğim...' paylaşımında bulundu.

👇

👇

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
5
2
1
1
1
1
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın