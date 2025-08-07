Son Zamanlarda Kilo Aldığını Kabul Eden Derin Talu Fiziğinin Eski Halini Bikinili Fotoğrafıyla Paylaştı!

Sosyal medyanın en çok konuşulan isimlerinden biri olan Derin Talu, son dönemde aldığı kilolarla sosyal medya kullanıcılarından eleştiri toplamıştı. Daha önce maruz kaldığı fiziksel görünüm eleştirilerine karşı sert bir duruş sergileyen Talu, bu kez takipçileriyle içten bir paylaşım yaptı.

Günlük olarak 500 ila 1000 arasında bedensel eleştiriye ve hakarete maruz kaldığını söyleyen Derin Talu yaptığı paylaşımlarla kilo vereceğini söyledi. Eski fiziğini bikinili pozlarla gösteren Talu paylaşımlarıyla dikkat çekti.