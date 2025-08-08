onedio
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Bodrum’da Yaşadığı Polis Krizinin Perde Arkası Ortaya Çıktı: Dilan Çıtak İlk Kez Konuştu

Bodrum’da Yaşadığı Polis Krizinin Perde Arkası Ortaya Çıktı: Dilan Çıtak İlk Kez Konuştu

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
08.08.2025 - 19:03

Dilan Çıtak, Bodrum’da yaşanan polis gerilimiyle ilgili ilk kez konuştu! Uzun süre gündemi meşgul eden “polisin üzerine araba sürdü” iddialarına net cevaplar veren ünlü isim, o anların perde arkasını ilk kez anlattı. Canlı yayında yaşanan tartışmalar, “Ben İbrahim Tatlıses’in kızıyım” sözleri ve yaşanan silah sesleriyle ilgili detayları Magazin Kuryesi’ne verdiği özel röportajda paylaştı.

Magazin Kuryesi muhabirlerine Bodrum'da polisle yaşadığı polemikle ilgili ilk kez konuşan Dilan Çıtak'ın açıklamalarına gelin birlikte bakalım!

Kaynak: Magazin Kuryesi

Kaynak: https://www.youtube.com/watch?v=0yL2v...
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Bodrum’da tatil yapan İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak, polisin “Dur” ihtarına uymadığı iddiasıyla gündeme gelmişti.

Bodrum’da tatil yapan İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak, polisin “Dur” ihtarına uymadığı iddiasıyla gündeme gelmişti.

Geçtiğimiz günlerde tatil için gittiği Bodrum’da yaşanan trafik karmaşasıyla gündeme oturan Dilan Çıtak, polisin “dur” ihtarına uymaması nedeniyle karakolluk olmuştu. Gözaltında ifadesi alındıktan sonra adli kontrol şartıyla serbest kalan Çıtak, çıkışta “Her şey yanlış anlaşılma” diyerek olayı hafifletmeye çalışmıştı.

"Ben Ayşe Fatma olsaydım aynısını yapacak mıydı?” çıkışıyla gündeme gelen Çıtak'a babası İbrahim ve İdo Tatlıses'ten de tepkiler gelmişti.

"Ben Ayşe Fatma olsaydım aynısını yapacak mıydı?” çıkışıyla gündeme gelen Çıtak'a babası İbrahim ve İdo Tatlıses'ten de tepkiler gelmişti.

Trafikte polislere “Ben İbrahim Tatlıses’in kızıyım” demesinin ardından Çıtak, sosyal medyada İbrahim Tatlıses’in kendisi hakkında “Hani beni kabul etmiyordu” şeklindeki göndermesiyle alay konusu olmuştu.

İfade görüntüleri çıkan Çıtak, “Aldı kimliğimi baktı, soyadımı gördü, kenara çek dedi. Bu ne şimdi, iyi niyet mi? Ben normal Ayşe Fatma olsaydım yapacak mıydı bunu?” demesinin ardından sosyal medyadan açıklamada bulunmuştu.

'Günlerdir arka arkaya yanıma gelen insanların içtenliği sevgisi, sarılmaları, ‘sesini seviyoruz’ deyişleri… Kendimi tutamadım, ağladım. Bu kadar güzel yürekli insanın varlığı, şu an en çok ihtiyacım olan şeydi. İyi ki varsınız.” şeklinde açıklamada bulunan isim olaya dair ilk defa konuştu.

Magazin Kuryesi muhabirlerine Bodrum'da polisle yaşadığı gerilimle ilgili ilk kez konuşan Çıtak yayılan görüntülerin gerçeği yansıtmadığını söyledi.

Magazin Kuryesi muhabirlerine Bodrum'da polisle yaşadığı gerilimle ilgili ilk kez konuşan Çıtak yayılan görüntülerin gerçeği yansıtmadığını söyledi.

Bodrum’da yaşanan ve magazin gündemini uzun süre meşgul eden polisle tartışma olayı hakkında ilk kez konuşan Dilan Çıtak, Magazin Kuryesi YouTube kanalına verdiği röportajda yaşananları detaylarıyla anlattı. “Polisin üzerine araba sürüyormuş” şeklinde lanse edilen video ile algı yaratıldığını söyledi.

Çıtak, olay anında bölgede yaşanan bir kazaya ambulansın geçişi için yol verdiğini, sonrasında ise kendisine kesilen cezayı sorguladığı için polisle gerilim yaşandığını söyledi. “Bağırışlar olunca korktum, arabamı hareket ettirip oradan çıkmak istedim. Ancak olmadı. Aracı sağa sola kıvırmaya çalışırken polis önüme geçti. Silah sesi ise olayın son noktası oldu” diye konuştu.

'Polisten değil kaotik ortamdan kaçmaya çalıştım.' diyen isim 'İbrahim Tatlıses'in kızıyım' çıkışını da açıkladı.

“Ünlüyüm ve ‘İbrahim Tatlıses’in kızıyım’ demek, bir şeylerden imtiyaz beklemek anlamına gelmez. Beni tanıyanlar bilir, ne kendisiyle ilgili anılmak ne de adını kullanmak gibi bir derdim oldu.”

Çıtak evli olduğunu ve hamile olabileceğini de belirterek 'Her şeyden önce ben bir kadınım.' ifadelerini kullandı.

O röportajın tamamını merak edenler için şöyle bırakalım:

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın