Bodrum’da Yaşadığı Polis Krizinin Perde Arkası Ortaya Çıktı: Dilan Çıtak İlk Kez Konuştu
Kaynak: https://www.youtube.com/watch?v=0yL2v...
Dilan Çıtak, Bodrum’da yaşanan polis gerilimiyle ilgili ilk kez konuştu! Uzun süre gündemi meşgul eden “polisin üzerine araba sürdü” iddialarına net cevaplar veren ünlü isim, o anların perde arkasını ilk kez anlattı. Canlı yayında yaşanan tartışmalar, “Ben İbrahim Tatlıses’in kızıyım” sözleri ve yaşanan silah sesleriyle ilgili detayları Magazin Kuryesi’ne verdiği özel röportajda paylaştı.
Magazin Kuryesi muhabirlerine Bodrum'da polisle yaşadığı polemikle ilgili ilk kez konuşan Dilan Çıtak'ın açıklamalarına gelin birlikte bakalım!
Kaynak: Magazin Kuryesi
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bodrum’da tatil yapan İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak, polisin “Dur” ihtarına uymadığı iddiasıyla gündeme gelmişti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
"Ben Ayşe Fatma olsaydım aynısını yapacak mıydı?” çıkışıyla gündeme gelen Çıtak'a babası İbrahim ve İdo Tatlıses'ten de tepkiler gelmişti.
Magazin Kuryesi muhabirlerine Bodrum'da polisle yaşadığı gerilimle ilgili ilk kez konuşan Çıtak yayılan görüntülerin gerçeği yansıtmadığını söyledi.
O röportajın tamamını merak edenler için şöyle bırakalım:
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın