Bodrum’da Yaşadığı Polis Krizinin Perde Arkası Ortaya Çıktı: Dilan Çıtak İlk Kez Konuştu

Bodrum’da yaşanan ve magazin gündemini uzun süre meşgul eden polisle tartışma olayı hakkında ilk kez konuşan Dilan Çıtak, Magazin Kuryesi YouTube kanalına verdiği röportajda yaşananları detaylarıyla anlattı. “Polisin üzerine araba sürüyormuş” şeklinde lanse edilen video ile algı yaratıldığını söyledi.

Çıtak, olay anında bölgede yaşanan bir kazaya ambulansın geçişi için yol verdiğini, sonrasında ise kendisine kesilen cezayı sorguladığı için polisle gerilim yaşandığını söyledi. “Bağırışlar olunca korktum, arabamı hareket ettirip oradan çıkmak istedim. Ancak olmadı. Aracı sağa sola kıvırmaya çalışırken polis önüme geçti. Silah sesi ise olayın son noktası oldu” diye konuştu.

'Polisten değil kaotik ortamdan kaçmaya çalıştım.' diyen isim 'İbrahim Tatlıses'in kızıyım' çıkışını da açıkladı.

“Ünlüyüm ve ‘İbrahim Tatlıses’in kızıyım’ demek, bir şeylerden imtiyaz beklemek anlamına gelmez. Beni tanıyanlar bilir, ne kendisiyle ilgili anılmak ne de adını kullanmak gibi bir derdim oldu.”

Çıtak evli olduğunu ve hamile olabileceğini de belirterek 'Her şeyden önce ben bir kadınım.' ifadelerini kullandı.