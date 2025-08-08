onedio
Derin Talu'nun Estetikten ve Sarışınlıktan Uzak Durma Nedenini Duyunca Ufak Çaplı Bir Şok Yaşayacaksınız!

Derin Talu'nun Estetikten ve Sarışınlıktan Uzak Durma Nedenini Duyunca Ufak Çaplı Bir Şok Yaşayacaksınız!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
08.08.2025 - 22:19

Ünlü televizyoncu Defne Samyeli’nin kızı Derin Tabu magazin dünyasının ilgisini üzerine çekiyor. Annesinin medya dünyasındaki güçlü duruşunun yanında sosyal medyada güçlü bir çıkış yapan Talu paylaşımlarıyla dikkat çekmeye devam ediyor.

Derin Talu son olarak Orkun Işıtmak'ın Pembe Yalanlar isimli programına konuk oldu. Neden estetikten uzak durduğunu açıklayan Derin Talu'nun sözleri ise şaşırttı!

Kaynak: https://www.youtube.com/watch?v=d6ATY...
Magazin dünyasının genç ve parlak isimlerinden Derin Talu, sadece ünlü annesi Defne Samyeli’nin kızı olmasıyla değil, kendine has tarzı ve sosyal medyadaki etkileyici yükselişiyle de dikkat çekiyor!

Sosyal medya platformlarında aktif olarak yer alan Derin, özellikle Instagram ve TikTok üzerinden paylaştığı samimi ve doğal içeriklerle geniş bir takipçi kitlesi kazandı.

Kendisini genç neslin sesi olarak konumlandıran Talu, özgün tarzı, makyajsız halini rahatça paylaşması ve gündelik yaşantısından kesitler sunmasıyla sosyal medyada kısa sürede tanınan isimlerden biri oldu.

Derin Talu, sosyal medyada samimi paylaşımları ve doğallığıyla sevilen isimlerden biri olsa da, son dönemde kilo alımı nedeniyle aldığı eleştirilerle gündeme gelmişti.

“Biliyorsunuz kilo aldım. Bu normalde çok taktığım bir şey değil. Yavaş yavaş kilo vermeye çalışıyordum. Ama dün eski resimlerime baktım.” sözleriyle yaptığı açıklamayla adından bahsettiren Talu eski fiziğini paylaşmıştı.

Detaylardan bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Orkun Işıtmak'ın 'Pembe Yalanlar' isimli programına konuk olan Derin Talu yine çok konuşulacak açıklamalarda bulundu.

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
