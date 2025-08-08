Derin Talu'nun Estetikten ve Sarışınlıktan Uzak Durma Nedenini Duyunca Ufak Çaplı Bir Şok Yaşayacaksınız!
Ünlü televizyoncu Defne Samyeli’nin kızı Derin Tabu magazin dünyasının ilgisini üzerine çekiyor. Annesinin medya dünyasındaki güçlü duruşunun yanında sosyal medyada güçlü bir çıkış yapan Talu paylaşımlarıyla dikkat çekmeye devam ediyor.
Derin Talu son olarak Orkun Işıtmak'ın Pembe Yalanlar isimli programına konuk oldu. Neden estetikten uzak durduğunu açıklayan Derin Talu'nun sözleri ise şaşırttı!
Magazin dünyasının genç ve parlak isimlerinden Derin Talu, sadece ünlü annesi Defne Samyeli’nin kızı olmasıyla değil, kendine has tarzı ve sosyal medyadaki etkileyici yükselişiyle de dikkat çekiyor!
Derin Talu, sosyal medyada samimi paylaşımları ve doğallığıyla sevilen isimlerden biri olsa da, son dönemde kilo alımı nedeniyle aldığı eleştirilerle gündeme gelmişti.
Orkun Işıtmak'ın 'Pembe Yalanlar' isimli programına konuk olan Derin Talu yine çok konuşulacak açıklamalarda bulundu.
