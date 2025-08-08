onedio
Oyuncu Burak Çelik Baba Oldu: Oğluna Yıldızını Parlattığı Hudutsuz Sevda Dizisindeki Karakterinin Adını Verdi!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
08.08.2025 - 17:56

Yakışıklılığı ve başarılı oyunculuğuyla ekranların gözde ismi Burak Çelik, baba olmanın mutluluğunu yaşıyor! Geçtiğimiz yıl Karadağ’da dünyaevine girdikten sonra bebek heyecanıyla gündeme gelen Burak ve Ece Çelik çifti oğullarını kucağına aldı.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Hudutsuz Sevda'da Kaan karakterine hayat veren isim oğluna aynı ismi verdi.

Kaynak: Birsen Altuntaş

Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/h...
2013 Best Model Of Turkey ve aynı yıl katıldığı Best Model Of The World birincisi seçilmesinin ardından oyunculuk kariyerine atılan Burak Çelik'e sık sık ekranlarda rastlıyoruz.

Yakışıklılığı ve karizmatik duruşuyla dikkat çeken Burak Çelik, son yılların en popüler ekran yüzlerinden biri haline geldi. Kariyerine modellik yaparak başlayan ve 2013 Best Model of Turkey yarışmasında birincilik elde ederek adını duyuran Çelik, kısa sürede televizyon dünyasına adım attı. 'Karagül', 'Hayat Sevince Güzel', 'Kuruluş Osman' ve 'Senden Daha Güzelgibi sevilen yapımlarda rol alarak geniş bir hayran kitlesine ulaşan isim son olarak 'Hudutsuz Sevda' dizisiyle de beğeni toplamıştı.

Ekrandaki başarılı performansı ve özel hayatıyla sık sık magazin gündemine gelen oyuncu, geçtiğimiz sene dünyaevine girmişti.

26 Aralık 2024'te uzun süredir birlikte olduğu Ece Bayrak ile evlenen Burak Çelik, evliliklerinin hemen ardından gelen bir diğer güzel haberle manşetlere yerleşmişti. Bebek beklediklerini duyuran Burak Çelik, duygusal bir paylaşım eşliğinde “En güzel sürpriz” notuyla baba olacağını sosyal medyada duyurmuştu.

Bir süredir bebeklerine kavuşmayı bekleyen çift sosyal medya hesaplarından müjdeli haberi verdi.

Çelik ve eşinin heyecan dolu bekleyişleri bugün sona erdi. Çift, sosyal medya hesabından yaptığı “Hayatımın en güzel günü! Hoş geldin oğlum” paylaşımıyla mutlu haberi duyurdu!

Birsen Altuntaş'ın haberine göre çiftin bebeklerine verdikleri isim de dikkat çekti. Oğullarına Kaan Aslan ismini veren Burak ve Ece Çelik çifti akıllara hemen Hudutsuz Sevda dizisini getirdi.

Dizide Kaan karakterine veren Burak Çelik oğluna canlandırdığı karakterin ismini verdi.

Geçtiğimiz aylarda baba olacağı haberini veren Tolga Sarıtaş da kucağına almasına sayılı gün kalan oğluna Güneş Kızları'ndaki karakterinin adını koymasıyla dikkat çekmişti.

