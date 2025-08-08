Oyuncu Burak Çelik Baba Oldu: Oğluna Yıldızını Parlattığı Hudutsuz Sevda Dizisindeki Karakterinin Adını Verdi!
Yakışıklılığı ve başarılı oyunculuğuyla ekranların gözde ismi Burak Çelik, baba olmanın mutluluğunu yaşıyor! Geçtiğimiz yıl Karadağ’da dünyaevine girdikten sonra bebek heyecanıyla gündeme gelen Burak ve Ece Çelik çifti oğullarını kucağına aldı.
Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Hudutsuz Sevda'da Kaan karakterine hayat veren isim oğluna aynı ismi verdi.
2013 Best Model Of Turkey ve aynı yıl katıldığı Best Model Of The World birincisi seçilmesinin ardından oyunculuk kariyerine atılan Burak Çelik'e sık sık ekranlarda rastlıyoruz.
Ekrandaki başarılı performansı ve özel hayatıyla sık sık magazin gündemine gelen oyuncu, geçtiğimiz sene dünyaevine girmişti.
Çelik ve eşinin heyecan dolu bekleyişleri bugün sona erdi. Çift, sosyal medya hesabından yaptığı “Hayatımın en güzel günü! Hoş geldin oğlum” paylaşımıyla mutlu haberi duyurdu!
