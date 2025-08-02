Kardeş Takımı 3 Filminin Oyuncuları Setin İlk Saati ve Son Saatindeki Görüntülerini Paylaştı

Film setleri, dışarıdan bakıldığında oldukça büyüleyici ve eğlenceli görünse de perde arkasında oldukça yorucu ve disiplin gerektiren ortamlar. Oyuncular, yönetmenler, kameramanlar ve set çalışanları, çoğu zaman sabahın çok erken saatlerinden gece yarılarına kadar çalışmak zorunda kalıyorlar. Tek bir sahnenin onlarca kez tekrar edilmesi, ışık ayarları, teknik aksaklıklar, hava koşulları gibi pek çok detay ile çekimler süreleri uzayabiliyor.

Kardeş Takımı 3 filminin çekim sürecinde olan oyuncular, setleri uzayınca sosyal medyanın meşhur akımına katıldı ve setin ilk saatindeki görüntüleri ile son saatindeki görüntülerini karşılaştırdı.