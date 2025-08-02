Kardeş Takımı 3 Filminin Oyuncuları Setin İlk Saati ve Son Saatindeki Görüntülerini Paylaştı

Film setleri, dışarıdan bakıldığında oldukça büyüleyici ve eğlenceli görünse de perde arkasında oldukça yorucu ve disiplin gerektiren ortamlar. Oyuncular, yönetmenler, kameramanlar ve set çalışanları, çoğu zaman sabahın çok erken saatlerinden gece yarılarına kadar çalışmak zorunda kalıyorlar. Tek bir sahnenin onlarca kez tekrar edilmesi, ışık ayarları, teknik aksaklıklar, hava koşulları gibi pek çok detay ile çekimler süreleri uzayabiliyor.
Kardeş Takımı 3 filminin çekim sürecinde olan oyuncular, setleri uzayınca sosyal medyanın meşhur akımına katıldı ve setin ilk saatindeki görüntüleri ile son saatindeki görüntülerini karşılaştırdı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Buradan izleyebilirsiniz;
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kardeş Takımı, anne ve babalarının aslında gizli ajan olduğunu öğrenen dört kardeşin, onları kurtarmak için teknoloji dolu bir maceraya atılmasını konu alan eğlenceli bir aile ve çocuk filmi
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın